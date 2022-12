La Star Alliance Lounge a Roma Fiumicino Airport è ora aperta ai Pay-per-use Customers

Star Alliance, vincitrice dei riconoscimenti ‘world’s best airline alliance’ e ‘best alliance lounge’ da Skytrax, offre ora l’accesso pay-per-use alla Star Alliance lounge presso Roma Fiumicino (FCO) airport. Oltre a fornire l’accesso gratuito ai clienti idonei, la lounge ora accoglierà anche altri passeggeri Star Alliance indipendentemente dallo stato di appartenenza o dalla classe di cabina, a un costo nominale.

“Questa è la quarta delle sei Star Alliance-branded lounges a offrire l’accesso a pagamento, dopo le Star Alliance lounges in Rio De Janeiro (GIG) Airport, Buenos Aires Ezeiza International Airport (EZE) e Los Angeles International Airport (LAX).

La Star Alliance Rome Fiumicino airport lounge si trova nella zona Intra-Schengen del Terminal 3 di FCO. Accoglie i passeggeri di tutti i voli operati dai membri di Star Alliance dall’aeroporto di Roma Fiumicino, ed è particolarmente conveniente per i clienti che viaggiano all’interno della European Schengen Zone.

La lounge dal design raffinato offre una vista sulle piste e presenta mobili e opere d’arte di design italiano che evocano la cultura e l’atmosfera dei monumenti iconici e delle scene della città di Roma. Delizie culinarie italiane, così come un bar aperto 24 ore su 24 che serve caffè italiano e altre bevande, completano l’esperienza. La lounge offre accesso internet Wi-Fi ad alta velocità ed è ben attrezzata per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che i turisti. Può ospitare fino a 130 persone”, afferma Star Alliance.

Christian Draeger, Star Alliance VP Customer Experience, ha dichiarato: “Che tu stia lasciando Roma dopo incontri di lavoro o dopo aver visitato il Colosseo, la Cappella Sistina e la Fontana di Trevi, non c’è modo migliore per rilassarsi di una sosta nella nostra elegante Star Alliance lounge presso l’aeroporto. Siamo entusiasti di rendere questa esperienza accessibile a un numero ancora maggiore di passeggeri, aprendo l’accesso a pagamento alla nostra lounge dell’aeroporto di Fiumicino. Anche la prenotazione anticipata dei voucher per l’accesso alla lounge è facile, con il nostro semplice processo online”.

“I passeggeri possono prenotare in anticipo e acquistare i lounge access vouchers sul sito Web di Star Alliance, https://www.staralliance.com/lounge-access. In base alla disponibilità al momento della prenotazione, riceveranno un’e-mail di conferma con un codice QR valido per i giorni e gli orari selezionati. In aeroporto, possono semplicemente scansionare questo codice QR all’ingresso della lounge ed entrare. I voucher hanno un prezzo conveniente a partire da 45 EUR per tre ore di utilizzo. I passeggeri godranno inoltre di uno sconto se sono membri di un programma frequent flyer di qualsiasi compagnia aerea membro di Star Alliance“, conclude Star Alliance.

