Ryanair annuncia nuove rotte estive da Milano Bergamo e Napoli

Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Milano Bergamo verso Dusseldorf Weeze, come parte del proprio operativo per la Summer ’23, con 3 frequenze settimanali a partire da aprile 2023.

Ryanair inoltre ha annunciato una nuova rotta da Milano Bergamo verso Baden-Baden, sempre come parte del proprio operativo per la Summer ’23, con 2 frequenze settimanali a partire da Aprile 2023.

Infine, Ryanair lancia la nuova rotta da Napoli verso Memmingen Weeze, con 2 frequenze settimanali a partire da aprile 2023.

Il Country Manager per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate ’23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l’aggiunta di queste nuove rotte, come parte del nostro operativo per l’estate ’23, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta durante la pianificazione delle tanto attese vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questi nuovi voli, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive ’23, con tariffe a partire da soli €29,99 disponibili ora su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair)