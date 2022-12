SAS apre nuove rotte verso gli Stati Uniti

SAS lancia due nuove rotte da Aalborg e Göteborg a New York, a partire da aprile 2023.

A seguito di questa espansione della rotta, i residenti di Aalborg e Göteborg potranno volare direttamente a New York tre volte alla settimana con l’ultima aggiunta di SAS alla flotta: l’Airbus A321 Long Range.

“Come parte della strategia di SAS per rafforzare l’offerta regionale in Scandinavia, siamo lieti di aggiungere rotte intercontinentali da Göteborg e Aalborg. Vediamo una domanda da città secondarie e siamo lieti di collegare ancora più parti del mondo. L’Airbus A321 Long Range è un aereo a lunga percorrenza leggermente più piccolo e di dimensioni perfette per servire i mercati regionali. Avere un modo comodo di viaggiare con meno stop verso città entusiasmanti come New York, è qualcosa che crediamo sarà molto apprezzato dai nostri viaggiatori”, afferma Erik Westman, EVP & CCO, Network and Revenue management.

“Göteborg e Aalborg con le regioni circostanti offrono una vasta gamma di attività per i viaggiatori leisure, oltre ad essere la sede di molte aziende con punti di contatto internazionali, rendendo le nuove rotte rilevanti sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

Le nuove rotte completano le altre quattro rotte di SAS per New York. SAS offrirà un totale di cinque partenze giornaliere dalla Scandinavia a New York“, afferma SAS.

Göteborg – New York EWR

Frequenza: 3 volte a settimana

Outbound (OB): mer/ven/dom

Homebound (HB): mar/gio/sab

Data del primo volo HB: 27 aprile

Data del primo volo OB: 28 aprile

Aalborg – New York EWR

Frequenza: 3 volte a settimana

Outbound (OB): lun/gio/sab

Homebound (HB): mer/ven/dom

Data del primo volo OB: 27 aprile

Data del primo volo HB: 28 aprile

I voli opereranno per tutta la stagione estiva 2023 e torneranno per il programma estivo 2024.

“L’Airbus A321 Long Range fa parte dell’ultima generazione di aeromobili e si prevede che ridurrà le emissioni a impatto climatico del 15-18% rispetto ad aeromobili simili della generazione precedente. Quest’ultima aggiunta alla flotta consente ai viaggiatori di accedere a più rotte intercontinentali con meno scali e tempi di viaggio più brevi da e per la Scandinavia.

L’aereo dispone di 22 posti Business, 12 Plus e 123 Go, per un totale di 157 posti in un single aisle aircraft. I sedili sono stati scelti appositamente per l’A321LR, per ottimizzare il comfort in tutte e tre le classi di viaggio. I posti in SAS Business sono fully flat seat beds e ci sono diversi scenari di luce d’atmosfera nelle cabine, oltre al WiFi ad alta velocità. Ogni posto è dotato di schermi IFE, alimentazione PC e/o USB ad alta potenza. Il ridotto livello di rumorosità all’interno della cabina migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio a bordo. L’A321LR fa parte del rinnovamento in corso della flotta di SAS e ridurrà le emissioni che incidono sul clima rispetto alle generazioni precedenti di aeromobili simili”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)