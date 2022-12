Wizz Air lancia le nuove rotte Trieste – Tirana e Milano Bergamo – Belgrado

Wizz Air annuncia oggi una nuova stazione e una nuova rotta tra Trieste e la capitale dell’Albania, Tirana, a partire dal 3 luglio 2023. I biglietti per i nuovi voli sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ a partire da 24,99€.

La nuova rotta Wizz Air tra l’aeroporto di Trieste e Tirana sarà operata due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. I voli saranno effettuati con il più recente Airbus A321neo, uno dei più sostenibili aeromobili, che dispone di 239 posti a bordo.

Trieste diventa così la 27a stazione di Wizz Air in Italia. Questo, oltre a rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia aerea nel Paese, consentirà di rilanciare il turismo in una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e per l’ampia varietà di offerte culturali, naturali, enogastronomiche e folcloristiche.

Evelin Jeckel, Acting Network Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i nuovi voli dall’aeroporto di Trieste alla capitale dell’Albania, a partire dall’estate 2023. Noi di Wizz Air cerchiamo sempre di offrire opportunità di viaggio convenienti ai passeggeri italiani e di contribuire allo scambio culturale tra i Paesi. Il lancio della nuova rotta tra Trieste e Tirana offrirà ai nostri clienti una destinazione unica per scoprire una città dalle mille identità e godere del crogiolo di cultura, arte e architettura, nonché una nuova alternativa di viaggio per visitare amici e familiari all’estero. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo della nostra giovane ed efficiente flotta”.

“Lieti dell’annuncio del nuovo collegamento Trieste-Tirana, diamo il benvenuto a Wizz Air, una delle maggiori low cost europee e la prima sui mercati dell’est Europa, che non ha mai operato nel nostro scalo. Stiamo lavorando per un crescente significativo incremento dei collegamenti internazionali e con questo obiettivo il nuovo collegamento con Tirana è l’avvio di una importante partnership di lungo periodo con Wizz Air”, dichiara Marco Consalvo, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Trieste. “Tirana sarà il primo collegamento che Wizz Air aprirà in partenza da Trieste: un collegamento di fondamentale importanza per la nutrita comunità albanese presente in regione (la seconda per numero di residenti), ma anche una nuova opportunità di sviluppo dei flussi di lavoro e turistici tra la nostra regione e l’Albania”.

Nuova rotta tra Bergamo e Belgrado

Wizz Air quest’oggi ha annunciato un’ulteriore espansione del suo network con il lancio di una nuova rotta in partenza da Bergamo Orio al Serio e diretta a Belgrado, da settembre 2023.

La nuova rotta, che dall’Italia collegherà con 5 voli settimanali l’aeroporto di Bergamo alla capitale serba, rappresenta un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni servite dalla compagnia aerea.

Daria Seergeva, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra ulteriormente come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. Inoltre, Wizz Air è sempre entusiasta di poter contribuire agli scambi culturali tra Paesi: gli italiani avranno ora maggiori opportunità di raggiungere e scoprire la bella capitale della Serbia, ma anche i turisti serbi di visitare e conoscere meglio le tanto decantate bellezze dell’Italia e della città di Bergamo. Noi ci impegneremo a offrire ai nostri passeggeri la miglior accoglienza ed esperienza di viaggio a bordo dei nostri moderni ed efficienti aeromobili”.

TRIESTE – TIRANA – Lunedì, venerdì, dal 3 luglio 2023.

BERGAMO – BELGRADO – Martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica, dal 26 settembre 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)