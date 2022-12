(CULTURE CORNER) – “Anche il tempo vola”

Con molto piacere pubblichiamo la nostra recensione di “ANCHE IL TEMPO VOLA”, l’ultimo libro della casa editrice Cartabianca Publishing.

“Da bambini non c’era una volta che al passare di un aeroplano non ci mettessimo a guardarlo, mollando lì il pallone, la bicicletta, i giochi in spiaggia, per restare tutto il tempo con il naso in su, finché il rombo del reattore o il tambureggiare dei pistoni non si esauriva del tutto. Poi, guardandoci un po’ increduli e un po’ ammirati, soddisfatti riprendevamo a giocare. E a sognare. Mi capita ancora di seguire la scia di un aeroplano o di fissare il puntino luminoso di una rotta notturna, immaginando l’umanità e le attività di bordo comprese in quella minuscola luce lampeggiante in orbita verso Saturno o in discesa verso Fiumicino, fa lo stesso. Non c’è pilota al mondo che non ci caschi, che non si giri o che non alzi lo sguardo per vedere l’aereo che gli sta passando sulla testa, spettinandogli i ricordi”.

Questa affermazione dell’autore estratta dal libro è lo scatto perfetto di una fotografia che rappresente una buona parte di tutti i lettori.

Proprio come accade in uno dei racconti di “ANCHE IL TEMPO VOLA – Storie di un pilota di linea”, la professione di pilota di linea ha sempre avuto un grande fascino. Un po’ perché bisogna essere persone speciali per condurre un mezzo elegante e tecnologicamente avanzato come un aeroplano. E un po’ perché questo tipo di lavoro permette di visitare un gran numero di nazioni e luoghi esotici sparsi per il mondo. Quindi chi meglio di un pilota con esperienza trentennale può raccontare con accuratezza e fedeltà non solo la propria professione, ma anche le più interessanti esperienze di viaggio?

Questo libro fa proprio questo: mette a disposizione del lettore avventure (e disavventure) di bordo vissute direttamente nella cabina di pilotaggio, ma anche racconti ed esplorazioni dei luoghi visitati dal pilota una volta sbarcato dall’aereo. Ed è proprio grazie all’opportunità delle sue soste tra un imbarco e l’altro che l’autore condivide con noi quanto di bello, curioso e interessante ha scoperto in giro per il mondo, da Istanbul a Mumbai, da New York ad Addis Abeba.

Un libro che scorre veloce, portandoci in situazioni e luoghi che da normali turisti difficilmente potremmo cogliere o scoprire.

L’autore di “ANCHE IL TEMPO VOLA – Storie di un pilota di linea” è Carlo Galiotto (1956), diplomato all’Istituto Tecnico Aeronautico Francesco De Pinedo, a 17 anni consegue il primo brevetto di pilota; successivamente sottotenente dell’Arma Aeronautica ruolo servizi (45° corso allievi ufficiali di complemento) presso il 154° gruppo del 6° stormo a Ghedi. Partecipa al 1° corso della scuola piloti Alitalia ad Alghero e fa carriera nella compagnia fino alla nomina a primo comandante su MD80, B747, B767, B777; in seguito comandante senior in Jet Airways e in Ethiopian Airlines, accumulando 18.000 ore di volo. Nel 1983 è nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sandro Pertini. Comandante in Italia, India ed Etiopia di MD80, B747, B767 e B777, in questo libro racconta non solo le sue esperienze di volo, ma anche le sue esplorazioni di viaggio durante le soste, nelle quali ci porta ad ascoltare la musica onnipresente a Istanbul, a incontrare venditori di prezzemolo o ventagli a Mumbai, a passare la notte con affascinanti e inquietanti fanciulle a Parigi, a bere una birra a New York. Fino a fare persino un voletto acrobatico con lui su uno dei jet delle Frecce Tricolori.

Ci racconta di alcune delle centinaia di persone conosciute a bordo, tra cui persone per nulla amanti del volo, coraggiosi piloti, bambini angelici, signore facilmente impressionabili.

Insomma, un bel libro di storie di volo e di viaggio. E naturalmente di vita. Perché, come scriveva l’astronomo e poeta persiano Omar Khayyam: “La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”.

Si tratta di un libro grazie al quale il lettore torna ad essere quel bambino che lasciava a terra il pallone giusto negli attimi in cui in cielo passava quell’aeroplano che tanto lo faceva sognare, oppure si scopre essere un viaggiatore in cerca di novità e di curiosità sul mondo dell’aviazione, perché, come dice l’autore:

Parlare di volo e di aerei affascina e incuriosisce il grande pubblico. […] Ogni volta che un visitatore entra nel cockpit, la cabina di pilotaggio, e si imbatte nella soggettiva dei vari pannelli coperti di pulsanti, interruttori, LED, luci, lancette e apparati, ne resta colpito e affascinato Carlo Galiotto

Scheda bibliografica:

Titolo: Anche il tempo vola

Autore: Carlo Galiotto

Editore: Prima edizione Cartabianca 13 dicembre 2022

Genere: Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 6,99 versione digitale ePub – € 12,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/anche-il-tempo-vola/

ISBN cartaceo: 9788888805450

ISBN digitale: 9788888805443

