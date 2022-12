News Brevi – 24.12.2022

AEROPORTI NORD SARDEGNA: PREVISIONI TRAFFICO FESTIVITA’ NATALIZIE – SOGEAAL e GEASAR informano: “Durante le festività Natalizie (dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023) gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 90.000 passeggeri, per un totale di 632 voli ed un’offerta di oltre 110.000 posti. Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 50.000 passeggeri, per un totale di 332 movimenti ed un’offerta di oltre 59.000 posti. Il Riviera del Corallo sarà collegato con Roma FCO e Milano LIN operati da ITA, Milano Malpensa offerti da Ryanair ed easyJet, Bergamo, Bologna, Bari, Napoli, Pisa, Venezia e Vienna operati da Ryanair e Bucarest con Wizz Air. Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 41.000 passeggeri, per un totale di 300 movimenti ed un’offerta di 51.000 posti. Il Costa Smeralda sarà collegato con Roma FCO e Milano LIN operati da ITA e Volotea, Milano Malpensa di easyJet, Bologna, Torino, Verona e Venezia operati da Volotea. Confortanti i dati del mese di novembre dove, nei due scali, sono transitati circa 132.000 passeggeri in crescita del +4% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel dettaglio, ad Alghero sono transitati 73.307 passeggeri con un +5% rispetto al 2019, i passeggeri dello scalo di Olbia sono stati 58.077, il +4% rispetto al novembre 2019”.

DELTA: PESANTI RIPERCUSSIONI A CAUSA DEL CLIMA INVERNALE – Delta informa: “Una grande tempesta invernale che ha colpito la nazione questa settimana sta lasciando dietro di sé temperature gelide in molte aree e una profonda coltre di neve in alcuni punti. Gli aeroporti vicino ai Grandi Laghi nel nord-est, in particolare l’aeroporto internazionale di Buffalo-Niagara (BUF), sono stati colpiti da neve e raffiche di vento. Nel frattempo, gli aeroporti del nord-est, in particolare New York e Boston, continuavano a subire raffiche di vento; nel Midwest, a Minneapolis-St. Paul e Detroit, raffiche di vento combinate con persistenti rovesci di neve. Con il peggior clima invernale che ha attraversato la maggior parte delle aree, il sabato mattina è iniziato con molte cancellazioni. Gli sforzi del personale di Delta si sono rivolti alla normalizzazione delle operazioni in sicurezza. Ma ciò presentava sfide sotto forma di equipaggiamenti congelati in molti luoghi e restrizioni su alcune operazioni di terra altrimenti di routine. La decisione di cancellare i voli non è mai presa alla leggera da Delta, soprattutto durante le festività natalizie. Ma la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale è fondamentale. Ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto. I meteorologi di Delta prevedono un miglioramento delle condizioni sabato, vigilia di Natale, offrendo un’opportunità per migliorare le operazioni fino al giorno di Natale. Il personale di Delta è pronto ad aiutare i clienti a raggiungere le loro destinazioni il più rapidamente possibile nonostante le sfide poste dal meteo. Delta ha emesso weather advisories a causa del clima invernale. Tali avvisi consentono ai clienti di riprenotare il viaggio per una data successiva. Avvisi attuali e informazioni aggiornate sono disponibili su Delta.com”.

L’AEROPORTO DI ALGHERO-FERTILIA OTTIENE IL LIVELLO 1 – MAPPING DEL PROTOCOLLO AIRPORT CARBON ACCREDITATION – L’Aeroporto di Alghero Fertilia è stato certificato al Livello 1 del programma di sostenibilità ambientale “Airport Carbon Accreditation”, lo standard globale per la gestione e la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dagli aeroporti promosso da ACI – Airports Council International – Europe. Il Livello 1 di accreditamento consiste nella mappatura “Mapping” della Carbon Footprint, ossia l’individuazione di tutte le fonti di CO2 sotto il diretto controllo della Società di Gestione dello Scalo, al fine di pianificare gli interventi necessari alla riduzione di tali emissioni. L’iniziativa si propone di migliorare la sostenibilità ambientale degli scali europei attraverso azioni coordinate di tutela ambientale, riduzione dei consumi energetici e contrasto alle emissioni di CO2 prodotte dagli scali nell’atmosfera. SOGEAAL continua così il percorso per la sostenibilità ambientale, iniziato con l’avvio di interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture dell’aeroporto e con la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità.

AEROPORTO DI BOLOGNA: PREMIO AGGIUNTIVO “ANTI-INFLAZIONE” DI 200 EURO NETTI A TUTTI I DIPENDENTI, 8 NUOVE ASSUNZIONI – Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa ha sottoscritto un accordo sindacale con le RSU aziendali per rafforzare l’organico e premiare le proprie persone al termine di un anno ancora fortemente segnato dal Covid e dalla graduale ripresa del traffico. A riconoscimento dell’impegno profuso dai dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, la società ha stabilito in via eccezionale, visto anche l’impatto del Covid sulle assenze per malattia, che la parte del Premio di risultato 2022 legata alla presenza verrà erogata a tutti i dipendenti in misura fissa senza essere riproporzionata alle assenze legate alle malattie (come invece prevedevano gli accordi precedenti). Inoltre i dipendenti che nel corso del 2022 avranno raggiunto assenze pari o inferiori a 72 ore beneficeranno di una ulteriore integrazione del Premio pari a 130 euro. Infine, per dare ai propri dipendenti un contributo utile a contrastare gli effetti dell’inflazione, AdB ha deciso di erogare al personale a tempo indeterminato (non dirigente) uno speciale Premio “anti-inflazione” in buoni acquisto del valore di 200 euro. Previsto un Premio anche per i lavoratori a tempo determinato, per i periodi di effettivo servizio. AdB e RSU concordano anche nell’obiettivo di consolidare il patrimonio di competenze e di rafforzare l’organico. Pertanto, la società procederà con la stabilizzazione di otto lavoratori a tempo determinato (sette addetti security e un addetto all’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità), che saranno gradualmente assunti a tempo indeterminato part-time a partire da gennaio. Queste otto nuove assunzioni vanno ad aggiungersi alle sei assunzioni già effettuate nel corso del 2022, sempre a vantaggio di lavoratori e tempo determinato”.