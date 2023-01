Austrian Airlines: circa 400.000 passeggeri a bordo per le vacanze natalizie

Austrian Airlines informa: “Una visita in famiglia o una partenza per le vacanze: molti hanno colto il periodo natalizio come un’opportunità per viaggiare in aereo. Durante le vacanze Austrian Airlines ha accolto a bordo circa 400.000 passeggeri, raggiungendo così quasi il livello pre-crisi. I soggiorni romantici a Parigi, ma anche a Londra e Barcellona sono state le tre destinazioni più popolari. Circa 29.000 passeggeri hanno volato con Austrian verso destinazioni calde durante le vacanze. Bangkok e le destinazioni a lungo raggio Malé, Cancún e Mauritius sono state particolarmente apprezzate”.

“In qualità di vettore nazionale austriaco, siamo molto felici di poter portare molti austriaci a casa dai loro cari o in vacanza”, afferma Michael Trestl, CCO Austrian Airlines.

“Questo è stato il caso anche a Natale e all’inizio dell’anno. Il 24 e il 31 dicembre Austrian ha portato a destinazione più di 17.000 passeggeri ogni giorno.

Le destinazioni a lungo raggio con spiagge di sabbia bianca e mare cristallino sono state molto richieste. Ecco perché Austrian Airlines ha raddoppiato le frequenze verso le Maldive: durante il periodo natalizio sei invece di tre aerei del vettore sono decollati da Vienna a Malé a settimana. Anche le frequenze per Mauritius e Cancún sono state aumentate di un volo ciascuna, quindi Austrian Airlines ha volato verso Mauritius quattro volte e verso Cancún tre volte a settimana. Per un viaggio rilassante, Austrian Airlines ha offerto cuscini per il collo ai passeggeri Economy ed Economy Premium sui voli notturni su queste rotte.

Per tutti gli amanti del ghiaccio e della neve, Austrian Airlines offre voli per l’aurora boreale nella città norvegese di Tromsø da metà dicembre. La porta per l’Artico è l’ultima di oltre 80 destinazioni nel winter flight schedule di Austrian Airlines. I voli possono essere prenotati su austrian.com”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)