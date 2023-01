ATR consegna il primo ATR 72-600 a Maldivian

ATR e la compagnia aerea nazionale delle Maldive, Maldivian, hanno annunciato nei giorni scorsi la consegna del primo ATR 72-600 del vettore, come parte di un accordo per due ATR 72-600 e un ATR 42-600.

“I turboelica di ultima generazione sostituiranno i vecchi modelli della compagnia aerea, contribuendo a offrire consumi di carburante, emissioni di CO2, costi operativi e comfort migliori della categoria.

Equipaggiato con il nuovo motore PW127XT, che presto sarà 100% Sustainable Aviation Fuel compatible, il nuovo velivolo contribuirà a offrire alle comunità locali e ai turisti un’ulteriore connettività accessibile e sostenibile, poiché il PW127XT offre costi di manutenzione inferiori del 20% e una riduzione del 3% nel consumo di carburante rispetto al motore della generazione precedente di ATR. Avere una flotta mista di aeromobili ATR 72 e 42 fornirà inoltre a Maldivian la massima flessibilità e la capacità di adeguarsi costantemente alla domanda dei passeggeri”, afferma ATR.

Mohamed Mihad, Managing Director of Maldivian, ha dichiarato: “Operare in un ambiente come le Maldive significa offrire un rapido accesso ai servizi essenziali alle comunità locali, contribuire allo sviluppo economico dell’arcipelago, incrementare il turismo, tutto questo con la sostenibilità al centro. Quando voleranno a bordo dei nostri turboelica ATR di ultima generazione, i nostri passeggeri beneficeranno del meglio di entrambi i mondi: la comodità e il comfort del viaggio aereo e la garanzia del velivolo regionale con le emissioni più basse sul mercato”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR Chief Executive Officer, ha aggiunto: “Gli aerei ATR hanno una comprovata esperienza in termini di collegamento delle isole in modo economico e sostenibile in molte regioni del mondo. Sosterremo le Maldive nel loro sviluppo sostenibile nel corso degli anni con le ultime tecnologie, per migliorare ulteriormente le loro operazioni rispettando al contempo i loro impegni di sostenibilità. Siamo impegnati tanto quanto le Maldive nel contribuire al net-zero carbon emissions 2050 target del settore”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)