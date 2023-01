ATR nomina Lamberto Martinello come Head of Communications and Corporate Branding 

Lamberto Martinello è stato nominato Head of Communications and Corporate Branding di ATR. Ha assunto la sua posizione il 1° gennaio 2023 e riporta direttamente al CEO, Nathalie Tarnaud Laude.

“Lamberto è stato in precedenza Head of Social Media and Digital Marketing presso il Gruppo italiano Leonardo. Dal 2005 ha ricoperto diversi incarichi di alto livello, occupandosi di tutti gli aspetti della comunicazione aziendale. Ha sviluppato una forte esperienza nei settori della comunicazione interna ed esterna, social media, marketing digitale, e-reputation e crisis management.

Nel corso della sua carriera, Lamberto ha implementato strategie di comunicazione a supporto degli obiettivi di business del Gruppo italiano. Le sue attività hanno portato a miglioramenti significativi e misurabili in termini di visibilità e notorietà dell’azienda e hanno contribuito a rafforzare l’immagine del brand Leonardo in nuovi mercati”, afferma ATR.

“La sua profonda conoscenza del settore aeronautico e la sua esperienza nelle comunicazioni aziendali porteranno un vero valore aggiunto per continuare a posizionare ATR a livello internazionale come produttore di aeromobili, leader nel regional market, il cui scopo è quello di connettere comunità e imprese in modo responsabile oggi e per il futuro”, conclude ATR.

