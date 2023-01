Forlì Airport: confermata e rafforzata la partnership strategica con Aeroitalia

F.A. – Forlì Airport S.r.l., la società che si è aggiudicata la concessione totale trentennale della gestione aeroportuale dell’aeroporto Luigi Ridolfi, e Aeroitalia, nuova compagnia aerea italiana indipendente che ha iniziato le sue operazioni di volo proprio a Forlì lo scorso 9 luglio, comunicano di aver definito un accordo di partnership strategica per lo sviluppo del traffico aereo nazionale ed internazionale in partenza ed arrivo dall’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì.

“Con la sottoscrizione di questo accordo, le due società, entrambe a capitale interamente privato, prevedono di dare un ulteriore impulso, a partire dalla fine del mese di marzo, al traffico aereo dello scalo forlivese dove il vettore italiano baserà un aeromobile ATR 72-600 (capacità 68 posti) e un Boeing 737-700 (capacità 148 posti) per l’operatività dei collegamenti regolari di linea e charter nazionali ed internazionali.

La programmazione dei voli di linea, con inizio delle operazioni da domenica 26 marzo 2023, sarà particolarmente ricca con un network di ben 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali) ognuna delle quali servita da un operativo studiato in base alle esigenze delle singole aree di origine e destinazione.

Da Forlì si potrà quindi tornare a volare in tutta la Sicilia, dove saranno serviti tutti gli scali principali: Catania, Trapani,Lampedusa, Pantelleria e Comiso; in Sardegna, a Olbia, Cagliari e Alghero, e poi, ancora, a Brindisi ed infine a Napoli.

Forlì sarà quindi facilmente raggiungibile dalle isole e da alcuni dei principali scali del Mezzogiorno facilitando in questo modo lo sviluppo sia del traffico leisure incoming ed outgoing sia di quello business”, afferma il comunicato di Forlì Airport.

“Oltre alle summenzionate rotte nazionali, è previsto lo sviluppo di un network di voli internazionali a corto raggio in partenza da Forlì: Lourdes e Mostar contribuiranno alla ripresa dei pellegrinaggi dopo alcune stagioni di limitata operatività; Zara e Dubrovnik in Croazia renderanno raggiungibili in pochissimo tempo alcune delle destinazioni Adriatiche attualmente più di moda; Zante e Cefalonia nelle Isole Ioniche greche – più vicine e quindi facilmente raggiungibili – rappresenteranno una valida alternativa alle più note destinazioni nelle Cicladi e nel Dodecaneso; Belgrado – una delle capitali più interessanti di tutta Europa – rappresenterà la porta d’accesso privilegiata a tutti i Balcani; Oradea – città romena quasi al confine con l’Ungheria – renderà facilmente raggiungibile sia la regione della Transilvania romena che il sud dell’Ungheria”, prosegue Forlì Airport.

“La partnership definita prevede la condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa ed Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di Tour Operating controllata al 100% da F.A. S.r.l., che agirà sul mercato in qualità di Agente di Viaggio di Aeroitalia. Parimenti, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate.

L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza dal Luigi Ridolfi nel corso dell’anno 2023 che si andranno a sommare a quelli gestiti da altri vettori. I voli saranno resi disponibili alla vendita già nei prossimi giorni direttamente sui siti web delle rispettive società e sulle principali piattaforme distributive e ne sarà data tempestiva informazione sui principali mezzi di comunicazione. Tre sono le classi tariffarie disponibili, a loro volta tutte dinamiche, che si differenziano per tipologia di bagaglio incluso e parametri di flessibilità in fase di modifica o cancellazione”, conclude Forlì Airport.

“Dopo l’estate 2022 abbiamo ritenuto necessario fare insieme ad Aeroitalia un’attenta analisi degli importanti risultati raggiunti nella prima stagione di totale ripresa del traffico aero post pandemia”, sottolinea Giuseppe Silvestrini, Presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano. Oltre a consolidare gli investimenti recentemente fatti sulle rotte domestiche che verranno riproposte, le nuove destinazioni scelte per il Network estivo rappresentano il miglior mix disponibile che tiene in considerazione i volumi di traffico storici, il potenziale e l’esclusività di alcune mete”.

Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer di Aeroitalia, dichiara: “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che grazie all’impegno ed alle capacità degli azionisti e del management, sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio”.

