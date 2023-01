Etihad Airways annuncia nuove rotte per Copenhagen e Düsseldorf

Etihad Airways quest’anno introdurrà due interessanti rotte, collegando Abu Dhabi a Copenhagen in Danimarca e Düsseldorf in Germania.

“A partire dal 1° ottobre, i voli offriranno ai viaggiatori d’affari e ai vacanzieri comode opzioni di viaggio da e per Abu Dhabi, con quattro voli settimanali per Copenhagen e tre voli settimanali per Düsseldorf.

I voli saranno operati utilizzando aeromobili Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia, offrendo una delle esperienze più confortevoli, con 28 posti in Business e 262 in Economy”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare a volare in Danimarca per la prima volta e di espandere la nostra rete in Germania nella nostra terza città, offrendo agli ospiti più opzioni di vacanza e un accesso più facile tra Abu Dhabi e l’Europa. I nostri nuovi voli decolleranno per la stagione invernale – il momento perfetto per gli ospiti per sfuggire al freddo e godersi le splendide spiagge di Abu Dhabi, l’intrattenimento di classe mondiale e il ricco patrimonio – e anche l’ideale per i viaggiatori che scelgono di sperimentare il fascino unico dell’Europa in inverno. Con la nostra rete che si espande a 66 città, ci sono ancora più destinazioni imperdibili per pianificare la tua prossima grande avventura con Etihad Airways”.

“I visitatori che volano in Europa non vedono l’ora di scoprire Copenhagen, la capitale della Danimarca e una delle destinazioni turistiche più popolari della Scandinavia, famosa per i suoi canali colorati e le attrazioni tra cui Tivoli Gardens, il parco divertimenti più antico del mondo.

Precedentemente servita da Etihad, Düsseldorf è in fase di rilancio e sarà la terza città della compagnia aerea in Germania dopo Francoforte e Monaco, entrambe attualmente servite con voli giornalieri. La città si trova sulle rive del fiume Reno ed è rinomata per i suoi negozi di classe mondiale e per la fiorente scena artistica, della moda e della musica.

I biglietti sono attualmente in vendita su Etihad.com e sull’app mobile della compagnia aerea”, conclude Etihad Airways.

Etihad Airways è la migliore compagnia aerea del Medio Oriente per la puntualità

Etihad Airways informa: “Il global aviation analytics group OAG ha nominato Etihad Airways come la compagnia aerea più puntuale del Medio Oriente e tra le più affidabili al mondo.

Nel suo Punctuality League rating per il 2022, OAG ha elencato Etihad come la migliore nella GCC region. Etihad ha raggiunto una on-time arrival performance entro 15 minuti dell’81%. Ha inoltre continuato a mantenere uno dei cancellation rates più bassi al mondo, garantendo un’esperienza migliorata agli ospiti con orari di volo affidabili”.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Airways, ha affermato che offrire un’operazione aerea sicura e affidabile è sempre la prima priorità: “Il nostro impegno nei confronti dei nostri ospiti, che volano per lavoro o per piacere, è che Etihad rispetti il suo programma. La compagnia aerea continua a impegnarsi per aumentare la sua affidabilità attraverso gli sforzi del suo personale e l’impiego di tecnologia e innovazione”.

“La puntualità è definita da OAG come un volo che arriva entro 15 minuti dall’orario programmato, una misura standard nel settore aereo, tenendo conto della gamma di fattori variabili che possono influenzare le operazioni.

Anche la base di Etihad Airways, Abu Dhabi International Airport, è stata inserita tra i primi cinque aeroporti più puntuali del Medio Oriente”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)