Ryanair lancia l’operativo su Ancona per l’estate 2023

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate ’23 da Ancona, con 4 rotte verso destinazioni popolari per i city-break: Londra Stansted, Charleroi, Cracovia e Weeze.

“L’operativo di Ryanair per l’estate ’23 da Ancona prevede: 4 rotte – Londra Stansted, Charleroi, Cracovia e Weeze; oltre 30 voli settimanali; oltre 150.000 ospiti da/verso la regione.

Con una quota di mercato del 40%, Ryanair è la compagnia aerea no. 1 in Italia, con oltre 30 voli settimanali su 4 rotte interessanti, offre ai clienti/visitatori di Ancona una scelta imbattibile alle tariffe più basse sul mercato per prenotare le loro meritate vacanze per l’estate ‘23″, afferma Ryanair.

Da Ancona, Mauro Bolla di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di inaugurare il proprio operativo da Ancona per l’estate ’23 – operando su 4 rotte, verso entusiasmanti destinazioni europee per city break, tra cui Londra, Bruxelles e Cracovia. Ryanair continua a spingere la ripresa economica dell’Italia incrementando il turismo incoming tutto l’anno, investimenti regionali e contributi verso milioni di posti di lavoro locali, offrendo al contempo ai cittadini di Ancona e di tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse sul mercato per la pianificazione delle vacanze estive. Per celebrare l’annuncio dell’operativo estivo di Ancona, stiamo lanciando una promozione speciale con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 solo su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair)