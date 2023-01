Air Astana condivide i piani per il 2023

Air Astana ha annunciato i risultati operativi per l’anno 2022 in occasione dell’evento organizzato presso il proprio centro tecnico ad Astana. “Nel 2022 la flotta di Air Astana è stata ampliata grazie a tre aeromobili Airbus A321LR. Il decimo A321LR è stato consegnato a dicembre direttamente dal costruttore di Amburgo. Anche FlyArystan ha incrementato la sua flotta con tre aeromobili Airbus A320 e attende un altro Airbus A320neo entro la fine dell’anno.

La flotta del Gruppo è composta da 42 aeromobili con un’età media di 5 anni e ciò la rende una delle flotte più giovani al mondo. Si prevede un ulteriore ampliamento nel 2023 grazie all’introduzione di sei ulteriori aeromobili. Tre nuovi Boeing 787-9 Dreamliner wide-body dovrebbero essere consegnati a partire dal 2025 a seguito di un accordo con Air Lease Corporation stipulato a inizio 2022″, afferma Air Astana.

“Il network di Air Astana si compone di 42 rotte (27 internazionali e 15 nazionali) mentre FlyArystan offre 34 rotte (8 internazionali e 26 nazionali). Nel 2022 la compagnia ha lanciato nuovi voli regolari per Heraklion e Bodrum e ha ripreso i voli da Almaty per Bangkok e Pechino. FlyArystan ha lanciato i voli da Aktau verso Baku e Istanbul e ha riattivato le tratte Shymkent-Kutaisi, Aktau-Dubai e Shymkent-Dubai. Air Astana prevede di attivare i voli per Medina e Tel Aviv nel 2023.

Nell’anno del suo anniversario, il Gruppo ha effettuato il suo primo C2-Check su due aeromobili Airbus A320 operati da FlyArystan. La compagnia ha inoltre ricevuto il prestigioso premio Skytrax nella categoria “Migliore compagnia aerea dell’Asia centrale e della CIS” per la decima volta consecutiva, a dimostrazione del suo impegno a offrire elevati standard di qualità”, prosegue Air Astana.

“Nonostante le tante sfide globali e locali, siamo stati in grado di rafforzare la nostra posizione sia nei mercati regionali sia in quelli internazionali, creando una base per ottenere nuovi risultati. Riteniamo che la consegna di aeromobili di livello avanzato, come gli Airbus A321LR e i Boeing 787, porti Air Astana verso un brillante futuro. Tutto questo non sarebbe possibile senza la professionalità dei nostri dipendenti e il supporto dei nostri clienti. Grazie per averci scelto negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana Group.

“La compagnia aerea continuerà a focalizzarsi sul recruiting e la formazione dell’equipaggio; infatti, è alla ricerca di piloti, assistenti di volo e ingegneri da formare da zero a proprie spese. Un centro di addestramento dotato di un simulatore di volo completo e di uno per le tecniche di salvataggio sarà commissionato l’anno prossimo e avrà sede nella città di Astana. Infine, la compagnia aerea continuerà a implementare progetti ESG (Environmental, Social e Governance). A breve Air Astana lancerà il suo programma di ‘borse di viaggio’ sociali “Zhas Kyran” destinato a bambini e ragazzi talentuosi dai 7 ai 17 anni. Il programma consiste nel coprire le spese per i loro biglietti aerei quando partecipano a concorsi e competizioni in Kazakistan e all’estero. I termini e le condizioni del programma saranno annunciati a breve.

Air Astana è la compagnia aerea principale e compagnia di bandiera della Repubblica del Kazakistan, basata ad Almaty, Kazakistan. La compagnia opera voli di linea domestici e internazionali dal suo hub principale, Almaty International Airport, e dai suoi hub secondari di Astana, Atyrau e Aktau. Oggi il gruppo Air Astana opera con una flotta di 40 aeromobili divisi tra Air Astana, la compagnia aerea full service nata nel 2002, e FlyArystan, la sua compagnia low cost fondata nel 2019. Opera più di 64 rotte domestiche e internazionali. I suoi passeggeri sono serviti da più di 5.500 dipendenti altamente qualificati, la maggior parte dei quali sono provenienti dal Kazakistan, oltre a personale straniero. Dall’autunno del 2005 il team di Air Astana è guidato da Peter Foster, dirigente nel settore aviation con più di 40 anni di esperienza nel management”, conclude Air Astana.

(Ufficio Stampa Air Astana – Photo Credits: Air Astana)