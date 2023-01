Wizz Air invita a disegnare la sua nuova livrea sostenibile

Wizz Air lancia oggi il suo concorso di design, incoraggiando i talenti di tutto il mondo a creare la livrea della sostenibilità per uno dei suoi aeromobili Airbus A321neo. Il vincitore riceverà 2000 euro in buoni WIZZ.

“Con una delle flotte più giovani al mondo e l’intensità di carbonio più bassa in Europa, Wizz Air si impegna a essere la scelta più ecologica per i viaggi aerei e già guida l’industria dell’aviazione verso un futuro più sostenibile. La compagnia aerea incoraggia i viaggiatori a guardare ai fatti e alla tecnologia di oggi, invece che alle promesse per il futuro. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi sforzi di sostenibilità e per sottolineare il suo impegno a ridurre ulteriormente l’intensità delle emissioni di CO2 del 25% entro il 2030, Wizz Air invita i talenti creativi a disegnare la nuova livrea per uno dei suoi Airbus A321neo.

Il concorso inizia alle 10:00 CET del 20 gennaio 2023 e si chiuderà alle 23:59 CET del 12 febbraio 2023. Tutti gli interessati devono inviare il proprio progetto via e-mail a liverydesign@wizzair.com, attenendosi ai Termini e Condizioni e alle Linee guida del concorso. Il design selezionato potrà essere utilizzato interamente o parzialmente per la creazione della livrea della sostenibilità finale.

L’elemento chiave della strategia di sostenibilità di Wizz Air è il rinnovo della flotta. La compagnia aerea ha continuato a far crescere la propria flotta sostituendo gli aeromobili più vecchi con l’Airbus A321neo. Il nuovo A321neo incorpora le più recenti tecnologie nel settore dell’aviazione e offre notevoli vantaggi ambientali, con una diminuzione di quasi il 50% dell’impronta acustica, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una abbassamento del 50% delle emissioni di ossidi di azoto, rispetto al modello precedente”, afferma Wizz Air.

“Oltre all’ambizioso programma di rinnovo della flotta, Wizz Air lavora costantemente su iniziative di efficienza del carburante e sul miglioramento dei relativi dati analitici. La compagnia aerea ha firmato un memorandum d’intesa con Airbus per esplorare il potenziale degli aeromobili alimentati a idrogeno e con OMV per la fornitura di carburante per l’aviazione sostenibile tra il 2023 e il 2030. Queste partnership rafforzano l’impegno di Wizz Air a ridurre l’intensità delle emissioni entro la fine del decennio.

Ulteriori informazioni sulle iniziative di sostenibilità di Wizz Air sono disponibili sul sito WIZZ Cares e sulla pagina Fly the Greenest. Ulteriori condizioni sul riscatto dei buoni sono disponibili nella sezione Termini e condizioni del concorso”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)