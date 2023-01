Ryanair riduce le emissioni grazie alle nuove Split Scimitar Winglets

A seguito di un accordo da 175 milioni di dollari con Aviation Partners Boeing (APB), Ryanair oggi ha installato le Split Scimitar Winglets (alette con le estremità a ‘scimitarra’) sul primo degli oltre 400 suoi Boeing 737-800 Next Generation.

“Questa modifica migliorerà l’aircraft fuel efficiency fino all’1,5%, riducendo il consumo annuale di carburante di Ryanair di 65 milioni di litri e le emissioni di carbonio di 165.000 tonnellate.

Poiché Ryanair Group prevede di incrementare il traffico a 225 milioni all’anno entro il FY 26, questa iniziativa promuoverà l’airline target di diventare net-zero entro il 2050″, afferma Ryanair.

Thomas Fowler, Director of Sustainability di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea europea più efficiente dal punto di vista ambientale, stiamo aprendo la strada all’aviazione sostenibile, come dimostrato da questo investimento nella nostra flotta. Questa winglet technology ci aiuterà a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ambientali nel nostro percorso verso emissioni nette zero entro il 2050. Siamo impressionati dagli innovativi winglet designs di APB e non vediamo l’ora di installarle non solo su questo primo velivolo, ma su oltre 400 dei nostri aeromobili per ridurre ulteriormente le nostre emissioni”.

Patrick LaMoria, chief Commercial Officer di APB, ha dichiarato: “Il fatto che l’operatore della più grande flotta al mondo di velivoli 737-800 Next Generation installi Split Scimitar Winglets è la massima conferma di APB e dei suoi prodotti. Siamo entrambi onorati di continuare a supportare Ryanair nelle loro ambiziose iniziative di sostenibilità”.

