Finnair annuncia i prossimi passi verso una nuova modalità di vendita

A partire dall’inizio del 2023, Finnair implementerà gradualmente la continuità dei prezzi nei canali di vendita attraverso Finnair.com e l’App mobile Finnair, nonché i canali NDC per gli agenti partner. Grazie alla continuità dei prezzi, i clienti non avranno incrementi di prezzo consistenti tra le varie classi di prenotazione, non essendo legati ai precedenti 26 legacy price points. Ciò si traduce in prezzi più competitivi sui canali moderni rispetto a quelli offerti con il precedente sistema EDIFACT.

Inoltre, nell’ottica di accelerare ulteriormente la trasformazione tecnologica, dal 1° maggio 2023, Finnair eliminerà gli itinerari nazionali finlandesi dalla distribuzione EDIFACT. I voli nazionali saranno disponibili ai clienti a partire da maggio sui canali diretti di Finnair e nei punti vendita abilitati NDC di Finnair (Finnair Agency Sales Tool – FAST, Aggregatori NDC certificati Finnair e NDC Direct Connect API). Questi cambiamenti non influiscono sui viaggi intercontinentali che partono dalla Finlandia verso un altro Paese o sulle rotte che partono all’estero per la Finlandia.

“Ci impegniamo a trasformare il modo in cui i nostri voli vengono venduti e serviti per offrire il massimo sia ai nostri clienti che all’intero settore”, afferma Jenni Suomela, Vice President, Global Sales and Channel Management di Finnair. “Invitiamo i nostri partner B2B a unirsi a questo viaggio, cosicché i nostri clienti possano usufruire di questi vantaggi e siamo pronti a sostenere e aiutare i nostri partner in questa trasformazione”.

Questi cambiamenti sono fondamentali nel percorso di Finnair verso la modernizzazione dei canali di vendita. Nel settembre 2021, infatti, Finnair ha annunciato di voler adottare una distribuzione digitale entro la fine del 2025, eliminando gradualmente lo standard EDIFACT utilizzato finora. Dopo aver investito per anni nei canali diretti e nell’NDC (New Distribution Capability), Finnair aspira a passare alla distribuzione digitale moderna, consentendo ai clienti di scegliere i servizi di viaggio che più si adattano alle proprie esigenze e preferenze. Nel dicembre 2022, Finnair ha annunciato un investimento informatico a lungo termine per rafforzare le capacità di vendita al dettaglio attraverso una gestione delle offerte e degli ordini all’avanguardia.

Nel corso del 2022, inoltre, Finnair ha introdotto il supplemento EDIFACT per le rotte dall’Europa, in diversi mercati dell’Asia (viaggi in partenza da Hong Kong, India, Giappone, Corea, Singapore, Thailandia e mercati offline) ma anche del Medio Oriente (viaggi che partono da Israele, Qatar ed Emirati Arabi Uniti) e ha rimosso il marchio Finnair Light da EDIFACT.

Per ulteriori informazioni su Finnair NDC, visitare il sito https://easy.finnair.com/en/finnair-ndc. Per ulteriori informazioni sulla programmazione Finnair, visitare il sito https://www.finnair.com/gb-en.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)