easyJet organizza un volo a scopo benefico alla scoperta dell’aurora boreale

easyJet ha annunciato una nuova collaborazione con l’associazione di volo per disabili Aerobility con cui organizzerà un esclusivo “Volo Aurora” che offrirà l’opportunità di vivere la magia dell’aurora boreale a oltre 9000 metri di altezza.

“Il volo sarà la prima esperienza alla scoperta dell’aurora boreale che la compagnia aerea e l’ente potranno operare dai tempi dello scoppio della pandemia. Prima di quest’ultima, e nei precedenti otto anni, la partnership tra la compagnia e l’ente ha permesso a centinaia di passeggeri di ammirare fantastiche vedute dal cielo sull’Aurora Boreale, ospitando addirittura una proposta di matrimonio a bordo: Oli e Steph Bruce da Oxfordshire sono convolati a nozze nel giugno 2022 dopo essersi fidanzati ufficialmente a bordo del Volo Aurora nel febbraio del 2020.

Il Volo Aurora che partirà da London Gatwick il 18 febbraio 2023 include un pasto di due portate al Gatwick Sofitel Hotel, diverse presentazioni prima della partenza e un’audioguida di cui i passeggeri potranno usufruire a bordo, offerta da ospiti speciali, tra cui il presentatore di “Sky at Night” Pete Lawrence e gli esperti sull’Aurora Boreale dal British Antarctic Survey. A ciò si aggiungono intrattenimento e rinfreschi a bordo.

I biglietti sono già disponibili sul sito Aurora Flight 2023 – Aerobility a un prezzo di circa 400€ a persona, con tariffe scontate per passeggeri disabili, accompagnatori e bambini.

I fondi raccolti dal Volo Aurora serviranno a promuovere il lavoro di Aerobility a favore delle persone con disabilità”, afferma easyJet.

Mike Miller Smith, CEO dell’ente di beneficienza, ha detto: “La nostra associazione è nata per portare un cambiamento e per offrire a tutte le persone con disabilità accesso alla magia e allo stupore del volo. Facciamo questo perché crediamo che prendere i comandi di un aeromobile richiami l’attenzione sulle proprie capacità e incoraggi i nostri piloti a porsi la domanda ‘Se posso far volare un aereo, che cos’altro posso fare?’ Questo fa sì che qualsiasi altra cosa nella vita sembri un po’ più raggiungibile, regalando contemporaneamente la massima sensazione di libertà e fuga dalle restrizioni della disabilità. Il Volo Aurora con easyJet significa moltissimo per Aerobility e per le persone di cui ci occupiamo. Non solo regala un’esperienza di una notte che cambia la vita, ma finanzia molti altri voli che cambieranno la vita di tante persone, anche se ovviamente i nostri aeromobili sono leggermente più piccoli. Ringraziamo infinitamente tutte le persone di easyJet coinvolte in quest’iniziativa e tutte le altre compagnie che hanno reso possibile il Volo Aurora”.

Chris Foster, pilota del Volo Aurora di easyJet, ha detto: “Siamo incredibilmente fieri di poter offrire nuovamente questo volo speciale alla scoperta dell’aurora boreale ed è un onore per noi poter supportare Aerobility e il meraviglioso lavoro che compiono. Invito tutti a prenotare quello che sarà sicuramente un volo fantastico che non solo offre un’esperienza unica, ma contribuisce anche ad una buona causa”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)