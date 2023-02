Eurowings celebra il suo 30° anniversario

Il 1° febbraio 2023 Eurowings ha festeggiato il suo 30° anniversario. La compagnia è decollata nel 1993 con 26 aerei ad elica.

“La metà degli anni ’70, due piloti, un sogno. Indipendentemente l’uno dall’altro, Hans Rudolf Wöhrl fonda Nürnberger Flugdienst (NFD) e Reinhard Santner fonda Dortmund Reise- und Industrieflug (RFG). Il portfolio delle due compagnie è simile e comprende air taxi services, ambulance and cargo flights, servizi balneari – il cosiddetto trasporto aereo on-demand. L’odierna Eurowings è stata costituita il 1° febbraio 1993 dalla fusione delle due compagnie aeree regionali. Il nome “Eurowings” è stato suggerito da un dipendente che ha vinto un concorso di idee. Il logo introdotto nel corso del lancio è stato disegnato dagli studenti dell’Accademia delle Arti di Norimberga.

A quel tempo, la compagnia aerea iniziò con poco meno di 1.000 dipendenti e velivoli ad elica ATR 72. Sebbene nell’anno di fondazione fossero già servite 32 destinazioni in undici paesi, l’attenzione si è concentrata sui collegamenti domestici. Per un po’ di tempo, Eurowings ha dovuto volare con numeri di volo NFD e RFG, perché il codice di cui Eurowings aveva bisogno era stato assegnato dalla International Air Transport Association (IATA) a una sussidiaria della Papua New Guinea-based Janlyn PTE. Attraverso intense trattative, è stato finalmente possibile ottenere il codice EW per i voli Eurowings. Il primo volo, con numero EW733, è stato da Norimberga a Parigi nel 1994. Negli anni ’90, Eurowings ha rilevato i voli feeder per la compagnia aerea olandese KLM, tra gli altri, ed era in rotta verso Amsterdam con 13 aerei a volte, inizialmente come concorrente di Lufthansa”, afferma Eurowings.

“L’anno 2001 segna una pietra miliare nella storia di Eurowings. Con la partecipazione di Lufthansa Group, la strategia della compagnia cambia: i velivoli turboelica vengono sostituiti dai jet CRJ, ed Eurowings opera voli nel Lufthansa Regional network.

Solo un anno dopo, Eurowings lancia un low-cost pioneer for per la Germania, Germanwings, che, in tandem con Eurowings, supera presto la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Inizia la grande era delle compagnie aeree low cost (slogan: “Fly high, pay low”), a cui Germanwings contribuisce con il modello tariffario flessibile BASIC, SMART e BIZclass. Il concetto diventa rapidamente lo standard del settore ed è ancora utilizzato oggi presso Eurowings. Nel 2011 Eurowings si trasferisce a Düsseldorf, la più grande air traffic location in North Rhine-Westphalia.

Nel 2014 la compagnia ottiene l’aspetto e la brand identity per cui è conosciuta oggi, con i colori “Light Sky Blue” e “Burgundy”. La nuova strategia include, tra le altre cose, una significativa espansione di Germanwings ed Eurowings in linea con la crescita dei viaggi: la precedente flotta Eurowings di aeromobili CRJ più piccoli sarà sostituita da 23 aeromobili della famiglia Airbus A320.

Indissolubilmente legato alla storia della compagnia, invece, è l’incidente del Germanwings flight 4U9525 del 24 marzo 2015, in cui persero la vita 150 persone. Un evento che rimarrà per sempre nella memoria collettiva”, prosegue Eurowings.

“Successivamente Eurowings inizia ad espandersi lontano dagli aeroporti tedeschi, aprendo presto una base a Maiorca e fondando le Eurowings Europe flight operation per rotte paneuropee al di fuori della Germania. Lo sviluppo dinamico continua: dopo la fine di Air Berlin nel 2017 e l’acquisizione di gran parte della flotta, vengono creati centinaia di nuovi posti di lavoro, molti dei quali sono occupati da ex colleghi di Air Berlin.

Oggi, Eurowings si distingue esplicitamente dall’ultra-low-cost carrier segment con il suo chiaro posizionamento come Europe’s value carrier per i viaggiatori privati e d’affari. La Lufthansa subsidiary combina voli economici e flessibili con servizi innovativi e a misura di cliente, una strategia con la quale sta espandendo la sua posizione di leader nel German market. In tal modo, si concentra sulle esigenze fondamentali dei viaggiatori aerei di oggi: maggiore flessibilità, comfort accessibile e sostenibilità”, continua Eurowings.

“Ci sono pochissime compagnie aeree in Germania che hanno avuto successo per 30 anni in un difficile contesto di mercato e hanno ripetutamente dominato i cambiamenti dinamici. È ancora più meraviglioso poter celebrare il nostro 30° compleanno come Germany’s largest holiday airline”, afferma Jens Bischof, Eurowings CEO. “Dobbiamo questo successo prima di tutto ai nostri oltre 4.000 dipendenti provenienti da 60 nazioni che hanno trovato la loro casa professionale con noi. Questa diversità ci rende forti. Perché ciò che ha sempre contraddistinto Eurowings è lo speciale spirito di squadra e la capacità di reagire rapidamente ai sempre nuovi cambiamenti del mercato. Diciamo grazie al Team Eurowings e brindiamo ai prossimi 30 anni”.

“La flotta Eurowings comprende più di 100 aeromobili che volano verso 140 destinazioni in più di 50 paesi. Oltre alle basi di Colonia/Bonn, Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Berlino, Eurowings ha importanti operazioni anche a Palma di Maiorca, Salisburgo, Praga e Stoccolma. Ciò rende la controllata Lufthansa una delle più grandi leisure airlines in Europa. Ogni minuto, un aereo Eurowings decolla o atterra da qualche parte in Europa.

Eurowings combina la sua passione per il volo con la responsabilità per l’ambiente. Mira a dimezzare le proprie emissioni di carbonio entro il 2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Un passo importante verso questo obiettivo è stato l’introduzione nella flotta del medium-haul jet più efficiente al mondo, l’Airbus A320neo, nel 2022. Ogni nuovo aeromobile di questo tipo emette 4.500 tonnellate di CO2 in meno all’anno rispetto al suo predecessore. Inoltre, presso Eurowings sono in corso oltre 50 progetti con l’obiettivo di conservare le risorse e proteggere l’ambiente.

Compensazione del carbonio con un clic del mouse, voli puntuali, servizi amichevoli, le opzioni di cambio prenotazione più flessibili del settore o un free middle seat a partire da dieci euro: questi sono solo alcuni dei tanti esempi del moderno value concept con cui Eurowings si presenta giovane, moderna e innovativa, anche dopo 30 anni”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)