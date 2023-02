Ryanair lancia l’operativo da Torino per l’estate 2023, con 4 nuove rotte

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo da Torino per l’estate 2023, che prevede 4 nuove rotte (35 in totale) per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius, oltre all’aumento delle frequenze su 5 destinazioni popolari già esistenti come Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia.

“L’operativo di Ryanair da Torino per l’estate 2023 prevede 2 aeromobili basati; investimento di 200 milioni di dollari a Torino; 35 rotte di cui 4 nuove – Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius (+220% rispetto al periodo pre Covid); oltre 310 voli settimanali; aumento delle frequenze su 5 rotte: Bruxelles, Cagliari, Pescara, Siviglia e Valencia; oltre 1.800 posti di lavoro totali (inclusi 60 diretti).

Nell’estate 2023, Ryanair opererà oltre 310 voli settimanali da/per Torino, offrendo ai clienti e ai visitatori una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare le meritate vacanze dell’estate 2023. Questa crescita è sostenuta dall’investimento di 200 milioni di dollari di Ryanair sull’Aeroporto di Torino, con 2 aeromobili basati e oltre 1.800 posti di lavoro”, afferma Ryanair.

Da Torino, Eddie Wilson di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini e ai visitatori di Torino per l’estate 2023 con il lancio del nostro nuovo più grande operativo da Torino per l’estate 2023, che opererà oltre 310 voli settimanali su 35 rotte, incluse 4 nuove per Alicante, Arlanda, Porto e Vilnius.

In occasione del primo anniversario della nostra base di Torino, Ryanair continua a impegnarsi per la crescita della regione, sostenendo il turismo, nuovi posti di lavoro e una spinta all’economia locale, con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino da inizio operazioni. Siamo quindi molto lieti di aver rinnovato per il secondo anno la nostra partnership con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio nei mercati esteri.

Per celebrare il nostro nuovo operativo da Torino per l’estate 2023, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 solo su Ryanair.com”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Siamo felici che l’investimento fatto da Ryanair sul nostro scalo abbia portato all’aumento dell’offerta anche per la prossima estate, grazie all’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius, e che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania; a queste si aggiungono le novità di Porto, in Portogallo, ed Alicante, in Spagna, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno ad accrescerne ulteriormente l’attrattività”.

“Per festeggiare i nuovi collegamenti di Ryanair, l’aeroporto di Torino lancia una promozione speciale dedicata ai parcheggi: acquistando online entro il 5 febbraio una sosta da effettuare nei mesi di febbraio e marzo 2023, i passeggeri potranno usufruire di uno sconto del 30% su tutti i parcheggi ufficiali acquistati sul canale ecommerce di Torino Airport“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Ryanair – Torino Airport – Photo Credits: Ryanair – Torino Airport)