Qatar Airways: riapre la Paris Premium Lounge

Qatar Airways comunica che ha riaperto la sua Premium Lounge all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle (CDG), integrando i tre voli giornalieri della compagnia aerea, disponibile per i passeggeri Premium e i partner dell’alleanza oneworld idonei.

“La Premium Lounge offre tutti i servizi e le qualità del prodotto premium della compagnia aerea, tra cui The Brasserie e The Global Deli, business center, docce, Wi-Fi e posti a sedere suddivisi in zone per oltre 200 ospiti. Ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel, contribuiscono a creare un’atmosfera calda e rilassante”, afferma Qatar Airways.

Commentando l’ultima riapertura della Premium Lounge della compagnia aerea, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo traguardo dimostra la nostra attenzione ai continui miglioramenti del prodotto. La riapertura della Qatar Airways Premium Lounge all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, segna la nostra quinta global lounge all’interno della nostra rete in crescita. Ciò dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi senza pari ai nostri clienti, soprattutto in Francia”.

“Con oltre 1.000 metri quadrati, la Qatar Airways Premium Lounge a Parigi-Charles de Gaulle offre ai Qatar Airways First and Business Class passengers un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la loro esperienza di viaggio a cinque stelle.

Con una ristorazione secondo standard culinari eccezionali, la lounge è dotata di una cucina completa per ordini à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già esistente, che offre un menu internazionale da tutto il mondo.

Qatar Airways Paris Premium Lounge ha lanciato le sue operazioni nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall’aeroporto Charles de Gaulle. Oggi, Qatar Airways opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività con l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways

