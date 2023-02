KLM offre ai passeggeri più Thalys seats da e per Bruxelles

KLM ha acquistato posti aggiuntivi su quattro Thalys trains per i transfer passengers tra Amsterdam e Bruxelles quest’estate. I posti extra fanno parte degli sforzi di KLM per ridurre i suoi quattro voli giornalieri ancora operati tra Amsterdam e Bruxelles. L’air/rail product esteso sarà disponibile dal 26 marzo.

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota KLM-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea ha sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. A partire dal 26 marzo, i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles godranno di maggiori opportunità di viaggiare in treno invece che in aereo su questa rotta, con il prodotto integrato aereo/ferrovia offerto su cinque diversi treni.

“KLM è un convinto sostenitore del Dutch Action Plan for Rail and Air Services, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa ai voli verso sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il piano d’azione è stato elaborato alla fine del 2020 da Amsterdam Airport Schiphol, dal Dutch rail network operator ProRail, da KLM e NS Dutch Railways. L’approccio di KLM alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell’impatto acustico e il continuo sviluppo del suo air/rail product fa parte di questi sforzi.

Durante il progetto pilota del 2022, i sondaggi sui clienti hanno mostrato che erano necessari diversi miglioramenti, come trasferimenti più facili per gli air/rail passengers a Schiphol, assistenza per i clienti ferroviari con i bagagli e comunicazione con i clienti, in particolare i passeggeri non europei, che spesso non hanno familiarità con Thalys. Questi ostacoli devono essere rimossi prima che KLM possa sostituire definitivamente i voli da e per Bruxelles con capacità ferroviaria. Per raggiungere questo obiettivo, KLM avrà bisogno che tutti i suoi partner del piano d’azione collaborino. Dopotutto, non ha alcun controllo sui treni, sulle railway platforms o sull’aeroporto”, afferma KLM.

“Siamo orgogliosi di espandere questo air/rail product. Rimaniamo pienamente impegnati a garantire un viaggio agevole ai clienti, rendendo il treno un’alternativa sempre migliore all’aereo sulle rotte a corto raggio in Europa. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per ottenere i miglioramenti necessari per i nostri clienti”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

(Ufficio Stampa KLM)