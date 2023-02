Air Canada riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2022

Air Canada ha comunicato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022.

“Siamo soddisfatti dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022. Abbiamo registrato record fourth quarter passenger and operating revenues, superando i nostri risultati di un anno fa e quelli del quarto trimestre 2019. Ciò è dovuto alla solida domanda e all’elevato rendimento. Questo progresso è stato anche il risultato della dedizione e del duro lavoro dei nostri dipendenti, che hanno trasportato in sicurezza più di due milioni di clienti durante un periodo di vacanza sfidato dal rigido clima invernale in tutto il Nord America, e di tutto il nostro team che ha operato con successo. Li ringrazio calorosamente”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“La nostra performance è attribuibile alla profonda resilienza che abbiamo costruito nella nostra compagnia per la stabilità a lungo termine. Abbiamo registrato positive cash flows from operations nel quarto trimestre di 647 milioni di dollari e positive free cash flow di 320 milioni di dollari. Abbiamo esercitato un attento controllo dei costi. Il nostro adjusted EBITDA di 389 milioni di dollari è stato di 367 milioni di dollari migliore rispetto a un anno fa. Per l’intero anno, abbiamo registrato un adjusted EBITDA di 1,457 miliardi di dollari e un adjusted EBITDA margin dell’8,8%, rispettando la nostra previsione per l’intero anno 2022. Abbiamo concluso l’anno con liquidità totale di oltre 9,8 miliardi di dollari.

Questi risultati confermano anche la nostra strategia di diversificazione delle nostre fonti di entrate. Nel nostro core passenger business, le entrate sono state superiori di circa il 2% rispetto al quarto trimestre 2019. Le entrate dalle nostre cabine premium sono state superiori di circa il 13%, supportate in parte da Aeroplan. L’adesione attiva al programma fedeltà è ai massimi storici e continua a crescere e i ricavi di Air Canada Cargo sono aumentati del 55% rispetto allo stesso trimestre prima della pandemia. Allo stesso modo, i ricavi degli Air Canada Vacations ground package hanno contribuito alla crescita in altri ricavi per 62 milioni di dollari, ovvero il 23% in più rispetto al quarto trimestre 2019″, ha proseguito Michael Rousseau.

“Siamo molto incoraggiati dalle prospettive positive che ci attendono. Le nostre vendite di biglietti trimestrali sono state il 102% rispetto al quarto trimestre 2019, con un livello di capacità inferiore, e prevediamo un solido contesto di domanda nel 2023. In previsione, stiamo costruendo la nostra rete globale, continuando il rinnovamento della nostra flotta narrow-body e investendo in tecnologie e servizio clienti. Più di 36 milioni di persone hanno scelto di volare con Air Canada lo scorso anno. Li apprezziamo e li ringraziamo per la loro fedeltà. Intendiamo fare molto di più per fornire loro un livello elevato di servizio e un valore continuo dalla nostra compagnia aerea nel 2023 e oltre”, ha concluso Rosseau.

Record fourth quarter passenger revenues pari a 4,062 miliardi di dollari, raddoppiate rispetto al quarto trimestre 2021 e circa il 2% in più rispetto al quarto trimestre 2019.

Record fourth quarter operating revenues pari a 4,680 miliardi di dollari, il 71% in più rispetto al quarto trimestre 2021 e circa il 6% in più rispetto al quarto trimestre 2019.

Operating losses di 28 milioni di dollari nel quarto trimestre 2022 e di 187 milioni di dollari per l’intero anno 2022.

Adjusted EBITDA di 389 milioni di dollari nel quarto trimestre 2022 e di 1,457 miliardi di dollari per l’intero anno 2022.

Adjusted EBITDA margin dell’8,3% per il quarto trimestre 2022 e dell’8,8% per l’intero anno 2022.

Liquidità totale di oltre 9,8 miliardi di dollari al 31 dicembre 2022.

Per il primo trimestre 2023, Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity di circa il 50% rispetto allo stesso trimestre 2022 (circa l’84% della ASM capacity del primo trimestre 2019).

(Ufficio Stampa Air Canada)