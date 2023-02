Embraer ha consegnato 80 jets nel quarto trimestre 2022 e 159 nell’intero 2022

Embraer ha consegnato 80 jets nel quarto trimestre 2022, di cui 30 commercial jets e 50 executive jets (33 light e 17 mid-size). Nel corso dell’anno, la società ha consegnato 159 velivoli (57 commercial jets e 102 executive jets). Embraer ha aumentato il numero di aeromobili consegnati del 12,7% rispetto al 2021. Al 31 dicembre, il firm order backlog ha raggiunto i 17,5 miliardi di dollari.

In Commercial Aviation, Embraer ha confermato nel quarto trimestre 2022 un ordine fermo da 1,17 miliardi di dollari per la fornitura di 15 nuovi velivoli E195-E2 a un cliente non reso noto. La società ha anche confermato un altro ordine fermo di cinque E195-E2 da Binter per 389,4 milioni di dollari USA al prezzo di listino.

Un’altra pietra miliare è stata la certificazione dell’E190-E2 in Cina, così come la certificazione degli E-Jets E2 (E195-E2 e E190-E2) in Canada. Lo scorso dicembre Porter Airlines ha preso in consegna cinque E195-E2. La compagnia aerea canadese ha ordinato in totale 50 E195-E2. Durante il trimestre Embraer ha consegnato tre nuovi aeromobili E190 a CIAF Leasing, una società con sede al Cairo, Egitto.

In Executive Aviation, Embraer ha consegnato 50 jets (33 light e 17 mid-size) nel 4Q22, mentre le vendite nel business aviation segment continuano il loro slancio.

In Services & Support, Embraer ha firmato due contratti per heavy maintenance services con Envoy Air Inc. e con JSX, per un totale di 72 milioni di dollari. Inoltre, TUI ha firmato un contratto per il Pool Program a supporto della flotta E195-E2. Inoltre, NAC ha firmato un firm contract per un massimo di 10 nuove E190F/E195F cargo aircraft conversions.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)