News Brevi – 24.02.2023

NORWEGIAN RILANCIA IL PROGRAMMA FEDELTA’ NORWEGIAN REWARD – Norwegian informa: “Il programma fedeltà Norwegian Reward ha un nuovo look e con questo arrivano nuovi vantaggi. Durante la primavera verranno introdotti numerosi vantaggi extra per i frequent flyer. Norwegian Reward è il pluripremiato programma fedeltà di Norwegian. Norwegian Reward viene ora rinnovato con lo stesso obiettivo di prima: offrire ai clienti Norwegian voli più economici e un viaggio ancora più agevole. Guadagnare CashPoint e vantaggi è ancora al centro del programma. Norwegian sta inoltre aggiungendo una serie di nuovi vantaggi per i viaggiatori più frequenti. I soci Reward riceveranno un nuovo vantaggio per ogni ottavo volo effettuato entro 12 mesi, inclusi gli scali. Il primo vantaggio è sempre il 2% in più di CashPoint su tutti i biglietti aerei Norwegian. Dopo i prossimi otto voli, i membri possono scegliere quale vantaggio desiderano dopo. Oltre a scegliere tra bagaglio registrato gratuito, prenotazione del posto, Fast Track o un ulteriore guadagno del 2% di CashPoint, i membri possono ora anche scegliere di richiedere un bagaglio a mano come prossimo vantaggio”. “I nostri membri ci hanno detto che i vantaggi tra cui possono scegliere sono tra i vantaggi più importanti del programma fedeltà. Oltre a una maggiore flessibilità nella scelta dei vantaggi, ora stiamo anche aggiungendo il bagaglio a mano gratuito come vantaggio tra cui scegliere”, ha affermato Christoffer Sundby, Chief Marketing and Customer Officer, Norwegian. “Durante i prossimi due mesi Norwegian lancerà diversi vantaggi unici per i frequent flyer. I viaggiatori con più di 32 voli o più entro 12 mesi avranno accesso a tutti i vantaggi del programma Reward, oltre ad alcuni nuovi vantaggi esclusivi che saranno disponibili per tutta la primavera. Questi includono caffè e tè gratuiti a bordo dei voli con catering, imbarco prioritario, CashPoint senza data di scadenza e servizio clienti prioritario”, prosegue Norwegian. “Sempre più viaggiatori d’affari scelgono di volare con Norwegian. Questo gruppo di clienti apprezza particolarmente la nostra puntualità e regolarità. Ecco perché ora stiamo introducendo vantaggi esclusivi per i nostri frequent flyer. Il nostro obiettivo è offrire viaggi confortevoli, fluidi ed efficienti. Non vediamo l’ora di implementare i nuovi vantaggi durante la primavera”, afferma Sundby. “I soci Reward continuano a guadagnare CashPoint ogni volta che volano con Norwegian, effettuano un acquisto con uno dei partner di Norwegian Reward o utilizzano la loro carta di credito Norwegian. Il numero di CashPoint guadagnati dai passeggeri sui propri voli dipende dal tipo di biglietto. I CashPoint possono essere utilizzati per pagare i biglietti aerei (parzialmente o per intero), il bagaglio registrato, le prenotazioni dei posti, i pasti prenotati in anticipo e altro ancora. Un CashPoint corrisponde a una corona norvegese. Non ci sono restrizioni sul numero di posti disponibili per volo per coloro che desiderano utilizzare i CashPoint guadagnati. Questo è il fulcro della popolarità del programma Reward e uno dei motivi principali per cui è stato votato più volte come miglior programma fedeltà in Europa. Le modifiche a Norwegian Reward entreranno in vigore il 28 marzo 2023. Ulteriori informazioni sui nuovi vantaggi per i frequent flyer verranno rilasciate durante la primavera”, conclude Norwegian.

JOINT STARS 23: CONCLUSA LA FASE DI PIANIFICAZIONE – Si è conclusa, presso la base dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico, la Main Planning Conference (MPC) con lo scopo di affinare la preparazione del maggiore evento addestrativo della Difesa. La Joint Stars 23 ha come obiettivo l’addestramento congiunto di tutte le Forze Armate, in modo da creare maggiore sinergia ed interoperabilità tra i vari assetti nazionali ed internazionali. L’esercitazione consentirà altresì di affinare le procedure e mettere in campo tutte le capacità di intervento in una cornice interforze ed inter-agenzia, comprese quelle duali del Comparto Difesa. Alla conferenza hanno partecipato esperti di varie specialità e servizi appartenenti ad Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. I lavori sono stati diretti dal Reparto pianificazione ed Esercitazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze e sono stati aperti dal Gen Di Divisione Aerea Claudio Gabellini, comandante del Comando Operazioni Aerospaziali che, nel suo indirizzo di saluto ai numerosi convenuti ha sottolineato l’importanza dell’ esercitazione, per la buona riuscita della quale ha fornito ancora una volta, un pieno ed efficace supporto logistico. Nel suo intervento il Capo Reparto Pianificazione ed Esercitazioni, Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, ha sottolineato come sia importante, per il successo dell’esercitazione, la coesione e l’interazione tra le Forze Armate, e ha continuato precisando che tali attività sono necessarie per perfezionare le procedure tra i vari assetti, in modo da affrontare in maniera più efficiente ed efficace i nuovi scenari per la sicurezza nazionale ed internazionale. Al termine della settimana di lavoro, i vari syndicate hanno completato le attività di pianificazione che, una volta affinate nel corso della Final Planning Conference del prossimo mese di marzo, prenderanno vita durante la fase esecutiva della JS23 che si svolgerà in Sardegna dall’ 8 al 26 maggio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIAZIONE: E’ BOOM DEGLI INFLUENCER CON LA PASSIONE PER IL VOLO I BLOG DI PILOTI, HOSTESS E ANCHE ASTRONAUTI A “FLY FUTURE 2023” – C’è il comandante di jumbo che racconta i suoi voli in giro per il mondo, il giovane pilota che decolla con una gopro attaccata sull’ala, la hostess che svela dove dorme l’equipaggio a bordo degli aerei e addirittura l’astronauta che mostra in diretta come si vive in orbita. E’ boom degli “influencer volanti”, seri professionisti o semplici appassionati di aviazione che pubblicano foto o video sui social e vengono seguiti da centinaia di migliaia di follower. Un fenomeno in notevole crescita in Italia, dove i giovani si stanno sempre più avvicinando al settore aerospaziale anche per un possibile futuro lavorativo. Se ne parlerà a “Fly Future 2023”, seconda edizione dell’evento nazionale di orientamento e informazione per coloro che intendano lavorare nel mondo dell’aviazione e dello spazio. L’evento, che è organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, si svolgerà nei giorni 23 e 24 maggio prossimi presso l’Università Europea di Roma. Il programma prevede circa venti convegni e conferenze, a cui parteciperanno piloti civili e militari, astronauti, manager di scuole di volo e aeroclub, dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende specializzate, docenti, professionisti ed esperti. Sarà anche organizzata un’ampia area espositiva con gli stand di numerose realtà aerospaziali italiane ed estere. “Questi bravissimi influencer sul mondo dell’aeronautica e anche dello spazio rendono un servizio molto importante alla divulgazione della cultura aerospaziale in Italia, soprattutto tra i giovanissimi che sono nativi digitali e utilizzano i canali social per scoprire e approfondire le loro passioni”, sottolinea Luciano Castro, ideatore e presidente di Fly Future. “Per questo motivo, abbiamo voluto invitare queste webstar a partecipare al nostro prossimo evento di maggio a Roma, dove potranno incontrare tanti ragazzi e ragazze appassionati del volo o che vorrebbero in futuro lavorare in una compagnia aerea o in un’azienda aerospaziale, o che magari sognano di andare sulla Luna e su Marte”.

NUOVA NOMINA NEL BOARD DI AMERICAN AIRLINES – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi che Greg Smith è stato nominato independent chairman of the company’s board of directors, a partire dal 30 aprile 2023. Smith, 56 anni, succederà a Doug Parker, che andrà in pensione dal board in quel momento. La nomina di Smith fa parte del processo di pianificazione della successione a lungo termine del board. “La transizione del nostro CEO è stata impeccabile grazie all’ottimo lavoro di Robert Isom, del suo team e del nostro board”, ha affermato Parker. “Ora è il momento giusto per la chairman transition e siamo fortunati ad avere Greg Smith in carica per assumere quel ruolo. Greg ha dato un contributo eccezionale da quando è entrato a far parte del board di American e la sua profonda conoscenza dell’industria aeronautica e i suoi decenni di esperienza di leadership saranno preziosi per il futuro”. Smith è entrato a far parte del board di American nel gennaio 2022 dopo una carriera di oltre 30 anni presso The Boeing Company. Di recente ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President and CFO di Boeing, guidando le organizzazioni Enterprise Operations, Finance, Strategy e Shared Services dell’azienda. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha supervisionato i manufacturing, operations, supply chain, quality and program management teams dell’azienda. “È un onore e un privilegio servire come membro del board e ora come chairman di questa compagnia iconica”, ha affermato Smith. “Grazie alla leadership e alla dedizione di Doug, Robert e dell’intero team American, siamo ben posizionati per portare la compagnia aerea al livello successivo di eccellenza. Io e il board non vediamo l’ora di lavorare con Robert e questo fantastico team mentre guidiamo American Airlines verso il futuro”. “Il team di American Airlines sarà per sempre grato a Doug per aver trasformato la nostra compagnia aerea in quello che è oggi”, ha dichiarato il CEO di American, Robert Isom. Inoltre, Ray Robinson e Jim Albaugh si ritireranno dal board di American alla fine dell’attuale mandato, che coincide con l’imminente annual meeting of stockholders. Robinson e Albaugh fanno parte del board di American rispettivamente dal 2005 e dal 2013.

SAAB RICEVE ORDINE PER DEFENCE EQUIPMENT – Saab ha firmato un accordo quadro con un governo di un paese occidentale e ha ricevuto ordini nell’ambito dell’accordo per una serie di defence systems. Il valore totale dell’ordine è di circa 8 miliardi di corone svedesi con consegne previste nel 2023-2026. “Gli ordini includono Saab’s Carl-Gustaf® multi-purpose shoulder launched weapon, RBS 70 NG short-range air defence system, Giraffe 1X radar. A causa della natura del settore, delle circostanze relative al cliente e agli interessi di sicurezza nazionale, non verranno fornite ulteriori informazioni relative a questi ordini o al cliente”, afferma Saab. “Siamo orgogliosi di fornire le capacità leader a livello mondiale del portafoglio di prodotti Saab. Con questo ordine, continuiamo il nostro impegno per proteggere le persone e la società”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO ACTING SVP OF GOVERNMENT AFFAIRS – Lockheed Martin ha annunciato che il Senior Vice President (SVP) of Government Affairs Christian Marrone ha deciso di dimettersi, con effetto dal 28 febbraio, per motivi personali. Greg Walters, vice president of Legislative Affairs, è stato nominato acting SVP, con effetto immediato. Walters è entrato a far parte di Lockheed Martin nel 2004 e ha guidato diverse iniziative critiche. Prima di entrare a far parte dell’azienda, ha lavorato per 14 anni come staff member of the House Appropriations Committee e per quattro anni presso il Dipartimento della Difesa. Si è laureato in economia all’Università di Pittsburgh e ha conseguito un MBA presso la Johns Hopkins University.

DELTA: IMPEGNO PER RIPRISTINARE LO SCHEDULE DOPO IL WINTER WEATHER IN NORTHEAST US – Delta informa: “Le normali operazioni stanno riprendendo in upper Midwest a seguito delle forti nevicate, nonostante le temperature rigide si stiano ora stabilizzando in località tra cui il Delta’s Minneapolis-St. Paul hub. Nel frattempo, le operazioni a Detroit, Boston e New York continuano a subire ritardi e riduzioni di programma a causa del vento, delle precipitazioni ghiacciate e delle condizioni invernali. A partire da mezzogiorno di giovedì, circa 300 voli su oltre 4.600 sono stati cancellati mentre i team Delta si concentrano su un ripristino sicuro per le operazioni di venerdì. Rimane un travel waiver per i clienti in Upper Midwest fino al 24 febbraio. Delta ha anche emesso un waiver per gli aeroporti della California meridionale, sempre per il 24 febbraio. I meteorologi di Delta stanno rivedendo e condividendo attivamente le previsioni meteorologiche aggiornate con altri nel Centro operativo della compagnia aerea mentre prendono decisioni sull’opportunità di cancellare i voli nei giorni a venire. La cancellazione dei voli è una decisione di ultima istanza che non viene mai presa alla leggera. Quando necessario, ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto”.

EASA PUBBLICA L’AI CONCEPT PAPER ISSUE 2 PER LA CONSULTAZIONE – Come prossimo passo importante nell’attuazione della sua AI Roadmap, l’EASA ha pubblicato l’Issue 2 del suo Concept Paper on Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), per un periodo di consultazione di 10 settimane. “Il machine learning ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, con applicazioni che vanno da predictive maintenance a image and speech recognition. Nel settore dell’aviazione, il machine learning ha il potenziale per migliorare la sicurezza e l’efficienza, supportare un’aviazione sostenibile, migliorare l’esperienza dei passeggeri e ridurre i costi. Tuttavia, l’adozione del machine learning nel settore dell’aviazione presenta alcune sfide uniche, quando si tratta di garantire la sicurezza delle operazioni. In questo contesto, questa nuova revisione dell’EASA AI Concept Paper fornisce orientamenti per lo sviluppo e l’implementazione di Level 1 and Level 2 AI-based systems for safety-related applications. Le Level 2 AI applications sono guidate dal nuovo concetto di ‘human-AI teaming’ (HAT), che apre la strada all’implementazione di AI-based systems in grado di eseguire automatic decision-making sotto la supervisione di un utente finale umano. Questo tipo di applicazioni innesca la necessità di nuovi human factors guidance and design principles per garantire una sicura human AI interaction (HAII). Questa nuova revisione dell’EASA AI Concept Paper perfeziona ulteriormente la Level 1 AI guidance (applications of human augmentation or assistance) che è stata pubblicata nel dicembre 2021, sviluppando i concetti fondamentali ‘learning assurance’, ‘AI explainability’ e ‘ethics-based assessment’. Il proposto Issue 2 dell’EASA AI Concept Paper è un altro passo importante della EASA AI Roadmap, verso l’adozione sicura e responsabile del machine learning nel settore dell’aviazione”, afferma EASA.

ICAO: NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN OMAN – La seconda edizione del Civil Aviation Legal Advisers Forum (CALAF/2), incontri ad alto livello e la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione, sono state tra le attività intraprese dal Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar durante la sua recente missione in Oman, che si è svolta dal 19 al 21 febbraio 2023 e ha coinciso con il 50° anniversario dell’adesione dell’Oman alla Convenzione ICAO sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago). Il Segretario Generale è stato ospitato durante la sua missione dal Presidente dell’Autorità per l’Aviazione Civile dell’Oman, S.E. Ing. Naif Ali Al-Abri. Rivolgendosi al CALAF/2, il Segretario Generale, si è concentrato sull’importanza di sostenere lo stato di diritto per il corretto funzionamento del settore dell’aviazione internazionale ed ha espresso la gratitudine dell’ICAO per l’ospitalità del forum da parte dell’Oman in questo contesto. Il Segretario Generale ha inoltre partecipato a un seminario con studenti delle istituzioni accademiche locali, in cui ha sottolineato l’importanza di attrarre e trattenere la prossima generazione di professionisti dell’aviazione verso la ripresa e lo sviluppo sostenibili del settore dell’aviazione globale. Al Forum hanno partecipato 150 esperti legali e altre parti interessate provenienti da oltre 60 Stati. Il Segretario Generale ha incontrato l’Oman’s Deputy Prime Minister for Cabinet Affairs, H.H. Fahd bin Mahmoud Al Said, che ha elogiato il ruolo dell’ICAO nel garantire la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri e del traffico aereo globale. L’importanza della cooperazione dell’ICAO con l’Oman è stata anche al centro degli incontri ministeriali di Salazar. Il nuovo accordo di cooperazione tra ICAO e Oman, formalizzato durante la missione del Segretario Generale con il Presidente dell’Autorità per l’Aviazione Civile, è incentrato sul supporto all’attuazione. Vedrà l’ICAO fornire una serie di servizi di sviluppo delle capacità, compresa la fornitura di esperti internazionali in operazioni di volo, licenze del personale, operazioni a terra e regolamentazione economica. L’ambito del progetto prevede anche la formazione del personale e il potenziale approvvigionamento di beni e servizi per sostenere lo sviluppo della capacità dell’aviazione, compresi i miglioramenti dei servizi aeroportuali e di navigazione aerea.