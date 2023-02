News Brevi – 25.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE PR WEEK 23-01 – Nelle settimane dal 6 al 17 febbraio, in una vasta zona d’operazioni compresa tra il sud della Basilicata ed il nord della Calabria, si è svolta l’esercitazione di Personnel Recovery denominata “PR WEEK 23-01”. Obiettivo dell’attività è stato quello di affinare tecniche operative e di cooperazione per il recupero di personale isolato in aree di conflitto, sia in ambito nazionale che internazionale, capacità peculiare e d’eccellenza dell’Aeronautica Militare. L’evento addestrativo, condotto su più giorni di operazioni aeree e terrestri in zone preventivamente individuate, ha permesso di consolidare la sinergia d’azione tra forze operanti in volo e quelle a terra. Area di rischieramento di personale e assetti di volo coinvolti è stata la base di Gioia del Colle (BA), sede del 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare. Più nel dettaglio l’esercitazione ha visto la partecipazione di velivoli Eurofighter Typhoon del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), un aeromobile a pilotaggio remoto MQ9-A “Predator B” del 32° Stormo di Amendola (FG), un assetto CAEW del 14° Stormo di Pratica di Mare (RM), nonché elicotteri HH-101 del 9° Stormo di Grazzanise (CE). Il supporto a terra è stato assicurato da operatori STOS (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali) del 17° Stormo Incursori di Furbara (RM), integrato da unità del Gruppo Protezione delle Forze del 36° Stormo Caccia e dai militare dell’Extraction Force con capacità JTAC della Brigata Marina San Marco. Tra le diverse operazioni effettuate sotto il coordinamento del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) – che ha esercitato il Comando e Controllo della “PR Task Force” dalla Sala Operativa Nazionale attraverso la Personnel Recovery Coordination Cell (PRCC) dedicata – significative sono state le missioni di recupero di un pilota militare che si è simulato fosse isolato a terra, in ambiente non permissivo e con minaccia proveniente dal suolo. Nello stesso tempo gli equipaggiamenti avionici impiegati, quali Link-16, Vortex e Satcom hanno permesso di verificare l’elevato grado di interoperabilità tecnologica della Forza Armata. L’evento ha raggiunto tutti gli obiettivi addestrativi prefissati e si è rivelato una preziosa occasione per rafforzare le procedure di queste specifiche tipologie di missioni che sono di assoluta rilevanza strategica per la Forza Armata e la Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE CELEBRA L’INIZIO DEI LAVORI PER IL NUOVO TERMINAL 6 A NEW YORK JFK – JetBlue ha celebrato una pietra miliare nella trasformazione del John F. Kennedy International Airport (JFK), con il groundbreaking dell’innovativo progetto da 4,2 miliardi di dollari per lo sviluppo di un nuovo international Terminal 6. Il nuovo Terminal 6 si collegherà senza soluzione di continuità con l’attuale sede di JetBlue al Terminal 5, aggiungendo gate e opportunità per la compagnia aerea di aggiungere voli, destinazioni e collegamenti con compagnie aeree partner. Il progetto è una partnership pubblico-privato tra Port Authority of New York, New Jersey e JFK Millennium Partners, un consorzio che include JetBlue. “Sono passati 23 anni da quando JetBlue ha lanciato i nostri primi voli dalla nostra casa al JFK, crescendo e rilevando il nostro moderno Terminal 5 e ora inviando clienti verso più di 80 destinazioni, tra cui Londra e presto Parigi. In un momento in cui JetBlue è destinata a crescere in modo significativo, siamo entusiasti di investire ancora una volta e promuovere la visione del governatore mentre costruiamo il nuovo Terminal 6″, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Mentre spostiamo JFK nel futuro con una nuova struttura all’avanguardia e incentrata sul cliente, siamo lieti di avere l’opportunità di espandere la nostra presenza con nuovi gate in un nuovo terminal. Il team che ha messo insieme questo progetto si propone di sviluppare un terminal di cui i newyorkesi, compresi i membri dell’equipaggio di JetBlue, possano essere orgogliosi”. “Con le assunzioni in corso in tutta l’azienda, più di 7.000 membri dell’equipaggio JetBlue hanno ora base al JFK. Il nuovo terminal segnerà un nuovo capitolo per la compagnia, mentre si prepara ad espandersi a seguito della fusione pianificata con Spirit Airlines. La fusione porterà ulteriori posti di lavoro per i membri dell’equipaggio, fornendo al contempo un impegno a continuare a offrire tariffe basse e la pluripremiata customer experience di JetBlue. La fusione stimolerà una migliore concorrenza con i maggiori vettori. L’inizio della costruzione del Terminal 6 segue la conclusione di successo dell’accordo nel novembre 2022 tra Port Authority e JFK Millennium Partners per costruire il nuovo terminal internazionale di 1,2 milioni di piedi quadrati sul lato nord dell’aeroporto. Il nuovo terminal sarà sviluppato in due fasi, con l’apertura dei primi nuovi gate nel 2026 e il completamento della costruzione nel 2028. Il Terminal 6 di 1,2 milioni di piedi quadrati avrà una capacità di 10 gate, inclusi nove gate wide body. I clienti potranno godere di oltre 100.000 piedi quadrati di negozi e ristoranti. La tecnologia all’avanguardia migliorerà l’esperienza del cliente, con la tecnologia touchless dal check-in ai gate e sistemi digitali che semplificheranno il viaggio del cliente in tutto il terminal”, afferma JetBlue.

UNITED: INCREMENTO DELLA FREQUENZA TRA NAPOLI E NEW YORK – United Airlines incrementa l’offerta per New York aggiungendo un secondo volo giornaliero da Napoli durante il picco della stagione estiva. Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023. Il volo Napoli-New York è operato con Boeing 767-300.

DELTA: NUOVO DELTA SKY CLUB A KANSAS CITY AIRPORT – Il Delta Sky Club network sta intensificando i suoi legami con il Midwest, con l’apertura della sua Kansas City International Airport (MCI) lounge, l’unica lounge del vettore nell’aeroporto recentemente trasformato. La revisione da 1,5 miliardi di dollari di MCI ha consolidato tutte le operazioni aeroportuali in un terminal all’avanguardia con 39 gate. I clienti del nuovo MCI godranno di un’esperienza completamente rinnovata, con una hall all’avanguardia; un nuovo checkpoint di sicurezza ampliato; opzioni di concessione locale; gate dotati delle più moderne tecnologie. Il Kansas City Club rappresenta la seconda di una serie di aperture di lounge nel Midwest, con il nuovo Chicago O’Hare Club aperto nell’ottobre 2022 e una terza sede a Minneapolis prevista per aprile 2023. Il resto del 2023 sarà ambizioso per Delta Sky Club, con otto aperture ed espansioni di club pianificate in totale. La trasformazione dell’aeroporto di Kansas City ha fornito a Delta l’opportunità perfetta per accrescere la propria presenza nell’area, fornendo un altro punto di contatto per i clienti del Midwest e rafforzando il rapporto della compagnia aerea con la città. Il Delta Sky Club di 11.200 piedi quadrati ospiterà quasi 200 posti, con opzioni per accogliere i viaggiatori che desiderano lavorare, socializzare o semplicemente rilassarsi prima del volo. La lounge di Kansas City vanta non uno ma due Sky Deck con viste sull’aerodromo. “Il team del Delta Sky Club è entusiasta di accogliere i clienti a Kansas City, il nostro primo nuovo mercato da diversi anni”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Siamo orgogliosi di far parte del nuovo MCI, elevando questa straordinaria trasformazione con la nostra esclusiva lounge”. Kansas City è un mercato in crescita per Delta Air Lines. Delta opera un servizio giornaliero verso tutti e nove i suoi hub da MCI. Questa primavera ed estate, Delta aggiungerà ulteriori frequenze giornaliere ad Atlanta, Boston e Minneapolis.

DELTA: LE OPERAZIONI DOVREBBERO STABILIZZARSI NEL WEEK END DOPO IL METEO INVERNALE – Delta informa: “Gli equipaggi Delta stanno lavorando per stabilizzare le operazioni durante il fine settimana dopo una settimana nevosa e ventosa negli Stati Uniti. Venerdì forti venti hanno colpito diversi voli transcontinentali diretti a ovest provenienti da Atlanta, New York, Minneapolis e Detroit. Nel frattempo, i forti venti nel sud della California stavano influenzando alcuni voli diretti dall’hub di Atlanta di Delta al bacino di Los Angeles e San Diego. I team Delta a terra negli aeroporti, gli equipaggi in volo e il Centro operativo della compagnia aerea si sono concentrati, come sempre, sull’esecuzione di operazioni sicure con un impatto minimo per i clienti. Sono stati fatti i preparativi per i voli diretti a ovest rallentati da forti venti contrari per effettuare soste per il rifornimento quando e dove necessario. I team Delta, compresi i piloti, si coordinano anche con il controllo del traffico aereo, i Delta flight dispatchers e molti altri per eseguire in sicurezza airborne holding o diversions, se necessario. Rimane un travel waiver per i clienti nell’Upper Midwest fino al 24 febbraio. Delta ha anche emesso un waiver per gli aeroporti della California meridionale, sempre per il 24 febbraio. I meteorologi interni di Delta stanno rivedendo e condividendo attivamente le previsioni meteorologiche aggiornate nel Centro operativo della compagnia aerea mentre prendono decisioni sull’opportunità di cancellare i voli nei giorni a venire. La cancellazione dei voli è una decisione di ultima istanza che non viene mai presa alla leggera. Quando necessario, ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto”.

CONDOR AMPLIA L’INTRATTENIMENTO IN VOLO – Condor informa: “Condor amplia ancora una volta la sua selezione di film e serie a bordo. Sul nuovo aereo a lungo raggio A330neo, gli ospiti possono scegliere gratuitamente tra un massimo di 250 film e quasi 260 serie. A questo si aggiungono i programmi di ARD Plus e la popolare serie animata SimsalaGrimm. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso i tour operator e presso le agenzie di viaggio. I biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com. Il programma di intrattenimento a bordo di Condor offre una vasta scelta per ogni fascia di età e gusto, ma i passeggeri possono anche continuare a guardare le loro serie preferite da casa a bordo. Tramite “FlyConnect”, gli ospiti a bordo del nuovo A330neo possono aggiungere Internet a banda larga ad alta velocità e scegliere tra tre diversi pacchetti dati. Gli ospiti che volano sul Boeing 767 o sull’A330-200 possono godere del programma di intrattenimento più vario di sempre, sebbene ARD Plus e SimsalaGrimm non saranno disponibili fino a maggio 2023″.

KLM: PROSEGUONO GLI SFORZI PER RESTARE UNA COMPAGNIA FORTE E COMPETITIVA – KLM informa: “L’agente statale monitora se KLM soddisfa le condizioni stabilite dal governo per il pacchetto di prestiti, che ha aiutato KLM a far fronte alla crisi COVID-19. KLM è grata allo Stato per questo eccezionale aiuto. KLM ha rimborsato l’intero importo di 942 milioni di euro di prestiti contratti nel 2022 grazie alla rapida ripresa della domanda di viaggi aerei. È ancora disponibile una linea di credito di 2,4 miliardi di euro. Ecco perché le condizioni statali si applicano ancora. KLM è anche impegnata nel rifinanziamento della linea di credito. Nel corso del secondo trimestre di quest’anno intendiamo terminare i prestiti garantiti dallo Stato olandese e sostituirli con una linea di credito con le nostre banche di relazione. In risposta al rapporto, il governo scrive che i risultati per il 2022 rappresentano un buon sviluppo e un passo importante verso la ripresa. Vogliamo rimanere una compagnia aerea forte e competitiva e prenderemo anche misure per ridurre strutturalmente i nostri costi nel prossimo futuro. In tal modo, ci concentreremo su una maggiore efficienza e produttività. Condividiamo l’ambizione dell’agente di stato di essere una compagnia aerea forte e competitiva. Ciò è dimostrato anche dal fatto che abbiamo ampiamente soddisfatto la condizione di risparmiare il 15% sui costi controllabili nel 2020, 2021 e 2022. Ciò in un contesto di inflazione elevata, mercato del lavoro ristretto, maggiori diritti aeroportuali e costi del controllo del traffico aereo, problemi di filiera. KLM ha ottenuto buoni risultati rispetto ai concorrenti nei primi tre trimestri del 2022, nonostante i problemi a Schiphol. Anche le attività che KLM intraprende per migliorare la sostenibilità, come l’utilizzo di jet fuel più sostenibile (SAF), il rinnovo della flotta e l’ulteriore sviluppo del prodotto aereo-ferrovia, sono conformi alle condizioni stabilite. Ad esempio, abbiamo effettuato un ordine multimiliardario per 100 nuovi aeromobili della famiglia A320neo e abbiamo ordinato quattro aerei cargo A350F. Ciò si traduce in un notevole risparmio di CO2 e rumore. Questi saranno i nostri sforzi anche nei prossimi anni”.

CONDOR: PRIME SEAT IN BUSINESS CLASS – Condor informa: “Il miglior posto in aereo è ora disponibile a bordo del nuovo aereo a lungo raggio Airbus A330neo di Condor. Condor offre ai suoi ospiti un’esperienza di volo completamente nuova e più comfort che mai con il Prime Seat. Quattro Prime Seat nella prima fila della cabina offrono ancora più spazio, un letto più grande, un posto “visitatore”, uno schermo extra-large e altri vantaggi esclusivi. È possibile prenotare un posto Prime Seat per gli ospiti con un biglietto in Business Class a partire da un supplemento di 199,99 EUR (circa 214$) per tratta. I posti Prime Seat si trovano nella prima fila della Business Class dell’A330neo e offrono agli ospiti ancora più spazio per sgranchirsi le gambe con un letto più grande e ulteriore spazio per le gambe. Sono forniti comodi pigiami insieme a pantofole e un kit di bordo di prodotti Rituals per la cura della pelle e articoli da toeletta di alta qualità. Inoltre, gli ospiti Prime Seat godono del miglior intrattenimento sul monitor 4K da 24 pollici ancora più grande. Prime Seat viene fornito con un pacchetto Internet gratuito per messaggi di testo illimitati. Ulteriori miglioramenti del servizio per tutte le classi di prenotazione sono in fase di pianificazione e saranno presto introdotti. I viaggi con Condor possono essere prenotati tramite partner di viaggio o visitando il sito www.condor.com”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS LANCIANO UNA VENDITA SPECIALE IN UK – easyJet e easyJet holidays hanno lanciato vendite speciali in UK. Paul Bixby, direttore commerciale di easyJet holidays, ha dichiarato: “Sappiamo che con i climi più caldi all’orizzonte i nostri clienti stanno già cercando di prenotare la loro prossima avventura. Quindi, siamo lieti di lanciare la nostra vendita di febbraio per aiutare i nostri clienti a ottenere offerte ancora migliori”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire il 10% di sconto su 100.000 posti su voli selezionati per tutto il mese di marzo, offrendo ai nostri clienti nel Regno Unito l’opportunità di approfittare di alcune tariffe straordinarie. Sia che stiano cercando la neve dell’ultimo minuto o che cerchino il sole, marzo è un ottimo momento per esplorare l’Europa con easyJet e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”.