Professional Aviation incrementa la sua Tecnam fleet per supportare la crescente domanda

Tecnam e Professional Aviation hanno annunciato, durante Pilot Expo Berlin, l’accordo di acquisto per altri 9 aeromobili Tecnam, 6 P2008JC e 3 P2006T twin engine, per il suo programma di espansione della flotta. I velivoli saranno utilizzati per PPL – Private Pilot License, fino ai MCC/JOC – Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, moduli per corsi ATPL. Oggi Professional Aviation opera 14 velivoli Tecnam.

“Professional Aviation vede una crescita costante dal 2017. Per soddisfare la continua crescente domanda di piloti delle principali compagnie aeree, l’accademia sta aumentando la student capacity annuale del 50% entro il 2025. Uno dei pilastri principali di questa espansione è la flotta di aeromobili.

Professional Aviation ha scelto Tecnam come principale aircraft provider and partner, in quanto Tecnam offre oggi la soluzione di flotta più moderna ed efficiente, dal single engine two-seater per l’ab-initio al twin engine aircraft per Multi Engine Piston and complex ratings, coprendo tutte le esigenze di un moderna scuola di volo. Professional Aviation è anche Tecnam authorized service center, per ridurre al minimo i downtime e garantire la massima sicurezza”, afferma Tecnam.

“La versatilità e la facilità d’uso del single-engine Tecnam P2008 lo hanno saldamente stabilito come l’aereo preferito dalle Flight Training Organisations in tutto il mondo. Con la sua carbon-fibre fuselage, metal wings and stabilator, il Tecnam P2008JC presenta numerosi vantaggi rispetto agli aerei tradizionali. Questa combinazione di materiale composito e metallo ha portato a un aereo più efficiente in termini di consumo di carburante e molto più silenzioso. La versione Tecnam P2008JC MkII presenta un’avionica all’avanguardia con Garmin G3X Touch display con MD302 attitude instrument. Una vera soluzione conveniente per night VFR in CS-VLA.

Il P2006T è uno dei twin engine aircraft più smart oggi sul mercato, che offre un valore imbattibile e un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, che integra tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCD. Il velivolo è inoltre dotato di two-axis autopilot, per il più efficiente MEP complex training.

Dotato di due motori Rotax 912S3, il Tecnam P2006T mostra notevole risparmio di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS a 95 ottani, portando a enormi risparmi sui costi, offrendo il miglior training per Multi Engine, Variable Pitch and Retractable Landing Gear ratings. L’advanced avionic system offre VFR/ VFR Night, MEP, IR, PBN (LNAV, VNAV, LPV)”, prosegue Tecnam.

“Continuando a far crescere il nostro international cadet program, contiamo sulle Tecnam aircraft fleet solutions, come uno dei principali partner nella nostra strategia. Inoltre, chiediamo anche a Tecnam di opzionare più aeromobili nello stesso periodo per coprire le esigenze extra che potremmo avere. Ora siamo pronti a supportare i numerosi end-to-end cadet programs che le compagnie aeree richiedono alla training industry”, afferma Vito Preti, Professional Aviation’s CEO & Accountable Manager.

Giovanni Pascale, Tecnam’s Managing Director, ha dichiarato: “Tecnam è impegnata a supportare e aumentare la crescita delle moderne scuole di volo come Professional Aviation. Le compagnie aeree hanno urgente bisogno di piloti addestrati su velivoli moderni con glass screen cockpit, e le ultime instrumental procedures”.

“Professional Aviation è una EASA approved international flight training organization, con base a Bologna, Ozzano dell’Emilia. Professional Aviation detiene la più grande e moderna glass cockpit aircraft fleet, con oltre 15.000 ore di volo all’anno, formando oltre 230 studenti internazionali iscritti. Il flight training offerto include l’ATPL da 0 fino a MCC/JOC”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)