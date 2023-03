Eurowings: arriva in flotta l’Airbus A321

Eurowings informa: “Eurowings fa molto affidamento sugli aeromobili Airbus A321 in estate, soprannominati internamente “Mallorca Airbus”: il No. 1 holiday carrier in Germania opererà il più grande medium-haul jet di Airbus appositamente per le principali destinazioni di vacanza, al fine di servire meglio l’elevata domanda a Palma de Mallorca, Creta o le Isole Canarie, per esempio. Con circa 230 posti, l’A321 può trasportare circa un terzo di passeggeri in più rispetto agli A320.

Il primo A321ceo, proveniente da Lufthansa nell’ambito di uno scambio di flotta, veste già i colori Eurowings. Dopo la fine dei lavori di trasformazione, sei A321ceo saranno operati successivamente nelle operazioni di volo di Eurowings a partire da maggio 2023. Inoltre, quattro nuovi Airbus A321neo entreranno a far parte della flotta entro la fine del 2023. Fanno parte dell’investment package da 1,5 miliardi di euro per 13 jet della famiglia Airbus “neo”. I “neo” sono considerati i jet di medio raggio più moderni, efficienti e di gran lunga i più silenziosi al mondo. Tutti gli A321 saranno operati da Eurowings in configurazione BIZclass da 16 posti”, afferma Eurowings.

“Con la capacità aggiuntiva, Eurowings sta rispondendo alla domanda repressa notevolmente forte, soprattutto per i viaggi di vacanza. Per la prima volta ci sarà un anno senza restrizioni di viaggio e non ci sarà più l’obbligo di test e mascherine. Per molti viaggiatori, una vacanza pianificabile in modo affidabile e, soprattutto, rilassata non è stata possibile per anni. Questo è diverso nel 2023, con il ritorno della libertà di viaggiare, e si riflette anche nelle prenotazioni sempre più a lungo termine, che mostrano fiducia nei viaggi aerei.

Con oltre 140 destinazioni in 37 paesi, Eurowings offre un interessante programma di voli con un totale di oltre 380 rotte diverse, proseguendo senza soluzione di continuità la stagione di viaggio pre-Covid 2019. I favoriti per le vacanze nel 2023 saranno ancora Grecia, Italia e Spagna: Eurowings offre voli diretti verso circa 50 regioni solo in questi paesi. Il chiaro front-runner rimane l’isola delle Baleari di Maiorca, verso la quale Eurowings vola più frequentemente di qualsiasi altra destinazione, con circa 400 voli a settimana da oltre 20 aeroporti”, conclude Eurowings.

