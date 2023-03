SWISS svela la nuova esperienza “SWISS Senses” con interni di cabina completamente nuovi

Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai propri clienti un’esperienza di viaggio “SWISS Senses” totalmente nuova e più personalizzata a partire dal 2025. Il fulcro del nuovo prodotto è una cabina completamente ridisegnata per la flotta di aerei a lungo raggio della compagnia aerea. SWISS ha presentato oggi al pubblico i suoi nuovi interni di cabina.

“Questo è il rinnovamento della cabina più completo nella storia della nostra compagnia”, afferma Dieter Vranckx, SWISS Chief Executive Officer. “In qualità di compagnia aerea premium, vogliamo prestare la dovuta e piena attenzione al desiderio di maggiore individualità dei nostri clienti. Con questo prodotto di altissima qualità, possiamo continuare a soddisfare tutte le nostre elevate aspirazioni”.

“La cabina a lungo raggio completamente ridisegnata presenta una combinazione di colori senza tempo e materiali di alta qualità. I toni caldi e tenui come il bordeaux, l’antracite e il beige trasmettono un particolare senso di comfort e calma. Il nuovo concetto si estende anche alle prime suite di SWISS, che saranno offerte in SWISS First e parti di SWISS Business. Tutte le classi di posti a sedere presenteranno anche una nuova illuminazione che aiuta ad alleviare gli effetti del jet lag. In tutte le classi sarà inoltre fornito un nuovo sistema di intrattenimento in volo all’avanguardia con schermi più grandi e opzioni di connessione per i dispositivi personali del cliente”, afferma SWISS:

“Con ‘SWISS Senses’ rendiamo il viaggio aereo dei nostri clienti un’esperienza ancora più personale e sensuale”, aggiunge Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Con la sua profonda attenzione ai dettagli, la nostra nuova cabina a lungo raggio darà ai nostri passeggeri una particolare sensazione di calore e benessere: un ambiente accogliente e confortevole ma anche funzionale in tutte le nostre classi di viaggio”.

“Le nuove suite SWISS First offrono ai propri ospiti una privacy totale con porte scorrevoli chiudibili, un ampio guardaroba personale, un grande tavolo per sedersi, sedili riscaldati e raffreddati, una stazione di ricarica wireless e uno schermo ampio quanto la suite stessa. La cabin’s centre suite può anche essere configurata per adattarsi a due persone che viaggiano insieme. I colori caldi e gli elementi in legno delle suite trasmettono un forte senso di comfort e calma in un ambiente di alta qualità. Per la nuova cabina SWISS First è stato inoltre sviluppato un nuovo washroom avanzato e spazioso. La struttura trae ispirazione dalla famosa sorgente di Vals nel Canton Grigioni: un esterno nero ardesia e un interno verde che allude all’acqua fresca e rinfrescante della sorgente.

La cabina SWISS Business completamente ridisegnata è stata concepita intenzionalmente per soddisfare un’ampia gamma di desideri ed esigenze. Oltre ai “classici” posti in Business Class, la nuova cabina offre diverse altre opzioni di posti a sedere come i sedili doppi per i passeggeri che viaggiano insieme. Alcuni posti selezionati possono anche essere chiusi con una porta scorrevole. Tutti i nuovi sedili SWISS Business sono dotati di riscaldamento e raffreddamento dei sedili e di una stazione di ricarica wireless. I materiali di alta qualità della cabina in bordeaux e antracite contribuiscono a trasmettere un ambiente estremamente accogliente e intimo.

La popolare SWISS Premium Economy Class con il suo maggiore comfort e il servizio di cabina superiore rimarrà una caratteristica integrante della nuova esperienza di viaggio. SWISS è stata la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a introdurre il nuovo sedile Premium Economy che, con i suoi 48 centimetri di larghezza e il suo pitch di quasi un metro, ha stabilito nuovi parametri di riferimento nel settore.

La nuova cabina SWISS Economy sarà dotata di nuovi sedili comodi e funzionali. Grazie alla loro costruzione ottimale, l’inclinazione del sedile è stata aumentata. Ogni posto sarà inoltre dotato di uno schermo ad alta risoluzione di oltre 13 pollici e il nuovo e completo inflight entertainment system farà volare il tempo in volo. I nuovi sedili sono inoltre dotati di un vano portaoggetti e di una porta USB e offrono ulteriore comfort nelle prime file di sedili”, prosegue SWISS.

“I nuovi interni di cabina saranno installati a partire dal 2025, inizialmente sulla flotta SWISS Airbus A330-300 e successivamente sui Boeing 777-300ER della compagnia. I nuovi Airbus A350-900 ordinati verranno consegnati con le nuove cabine già installate”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)