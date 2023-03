Ryanair inaugura due nuovi Hangar per la manutenzione degli aeromobili a Bergamo

Oggi Ryanair ha inaugurato il 4° e 5° hangar per la manutenzione dei suoi aeromobili presso l’Aeroporto di Milano Bergamo. Questi due nuovi hangar rappresentano un ulteriore investimento da parte di Ryanair di 20 milioni di euro all’aeroporto di Bergamo.

All’inaugurazione ha partecipato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il Vicepremier Salvini è stato accolto a Bergamo dall’AD del Gruppo Ryanair Michael O’Leary, dal Presidente di SACBO Giovanni Sanga, dal Direttore Generale di SACBO Emilio Bellingardi, dal Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e dalle Autorità locali. Alla cerimonia ufficiale di inaugurazione hanno partecipato anche i sindaci di Bergamo, Orio al Serio, Grassobbio, il Presidente della Provincia di Bergamo e altri ospiti.

Ryanair ha investito oltre 50 milioni di euro nei suoi 5 hangar per la manutenzione di ultima generazione, che ora assicurano oltre 250 posti di lavoro nel settore a Bergamo e in Lombardia. Questi 2 nuovi hangar, che si aggiungono ai tre esistenti, consentiranno a Ryanair di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all’Aeroporto di Bergamo sale a 24 aeromobili basati nella Summer ’23.

Ryanair complessivamente nella Summer ’23 baserà 98 aeromobili in italia. Nel 2023 Ryanair prevede di trasportare più di 56 milioni di passeggeri da/per l’Italia.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha affermato: “Ryanair ha introdotto in Italia un nuovo modo di viaggiare in aereo e in 20 anni a Bergamo è stata protagonista di una rivoluzione nella mobilità aerea. La società di gestione aeroportuale, Sacbo, è diventata il motore dell’economia del proprio territorio. In questo contesto, Enac non può che sottolineare l’importante ruolo che ha svolto nel riconoscere 21 anni fa alla società aeroportuale la gratuita estensione della concessione aeroportuale, con scadenza quarantennale, che ha garantito ai lungimiranti manager di investire nel futuro portando il traffico da 500.000 passeggeri agli attuali 14 milioni. Oggi celebriamo i 20 anni di base Ryanair a Bergamo che è il terzo scalo in ordine di importanza in Europa per la compagnia. Da aggiungere, con soddisfazione, nel ricordare il primo positivo incontro che, più di 20 anni fa, ho avuto da direttore generale dell’Enac con Michael O’Leary, l’importante ruolo che la compagnia Ryanair ha da allora nel settore dell’aviazione civile italiana e la crescita che ha impresso al traffico trasformando anche il modo di viaggiare di milioni di persone. Le interlocuzioni tra l’Enac e i vertici di Ryanair devono continuare a essere costanti anche per garantire servizi in linea con le normative vigenti, condividendo che il passeggero con i propri diritti deve essere sempre al centro del sistema”.

Il Presidente dell’Enac ha riaffermato la piena ripartenza del settore dopo il Covid, uno slancio che dovrà proseguire nei prossimi anni.

“Vent’anni fa Ryanair apriva qui la sua base operativa, diventata nel tempo la più importante dell’Europa continentale all’interno del proprio network. Quella di Ryanair sull’aeroporto di Bergamo è la storia di un successo condiviso, frutto di una visione comune che ha permesso di crescere in dimensione e qualità”, afferma Giovanni Sanga, presidente di SACBO.

Sono più di 127 milioni i passeggeri trasportarti da Ryanair a Bergamo dall’inizio delle sue operazioni.

“L’inaugurazione dei due nuovi hangar, che si aggiungono ai tre già esistenti, destinati alla manutenzione degli aeromobili Ryanair, sancisce in modo definitivo la partnership tra SACBO, l’aeroporto di Bergamo e la compagnia aerea. Questo nuovo, importante investimento di Ryanair prelude a una collaborazione ancora di più lungo termine, confermando il successo della sinergia in atto”, sottolinea Emilio Bellingardi, DG SACBO.

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di dare il benvenuto al vice premier Salvini a Bergamo, la nostra più grande base italiana, dove abbiamo investito oltre 2 miliardi di dollari con 24 aeromobili basati. Questo ulteriore investimento di 20 milioni di euro in 2 nuovi hangar per la manutenzione e la creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore manutenzione aeromobili, rafforza l’impegno di Ryanair a Bergamo, in Lombardia e in Italia in generale. Siamo estremamente grati ai nostri partner dell’Aeroporto di Bergamo e per la leadership e la visione dimostrata dal Direttore Generale Emilio Bellingardi e dal suo team, che continuano a lavorare a stretto contatto con Ryanair per garantire una maggiore crescita a Bergamo, in Lombardia e in Italia”.

O’Leary ha ricordato inoltre che sono 10 le nuove rotte a Bergamo questa estate, e ha sottolineato l’impegno a continuare a investire e crescere in Italia.

Per SEAS, la società che effettua la manutenzione della flotta Ryanair, il polo che si è creato a Bergamo rappresenta uno tra i più importanti in Italia. Sarà molto positiva la ricaduta in termini di occupazione per la zona di Bergamo e la Lombardia, oltre che in termini di formazione di personale altamente specializzato.

Il Sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio, il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il Sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta e il Presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, hanno ribadito la forte e proficua collaborazione con Sacbo e l’Aeroporto di Orio al Serio, che rappresenta un vero e proprio motore per l’economia e il turismo della zona.

Ha concluso gli interventi il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ricordato l’importanza di attrarre investimenti privati di qualità, come quelli di Ryanair a Bergamo. Ha posto inoltre l’accento sulla sostenibilità, che non deve essre raggiunta con ulteriori tassazioni ma investendo nell’innovazione.

Ryanair a tal proposito sta investendo molto in nuovi aeromobili, che presentano una rumorosità notevolmente inferiore, minori emissioni inquinanti e una elevata fuel efficiency.

Ryanair ha permesso a molte persone di poter volare in modo economico in moltissime destinazioni da Bergamo, ma ha anche permesso a molti turisti stranieri di avvicinarsi a Bergamo e alla Lombardia, rafforzando notevolmente il turismo, con un forte indotto economico.

A questo link l’album fotografico completo sulla nostra Pagina Facebook ufficiale.

(Paolo Rebosio Md80.it – Ufficio Stampa Ryanair – Photo: Erika Brambilla – Md80.it)