Boeing avvia la produzione dell’MH-139A Grey Wolf

Boeing inizierà la produzione dei primi 13 elicotteri MH-139A Grey Wolf, a seguito dell’aggiudicazione di un contratto da 285 milioni di dollari con l’U.S. Air Force per aircraft, sustainment and support services.

“L’avanzamento del programma dai test e dalla valutazione alla produzione è un passo importante verso l’entrata in servizio dell’MH-139 e la fornitura all’U.S. Air Force di additional missile security per decenni”, ha affermato Azeem Khan, Boeing’s MH-139 program director. “Stiamo lavorando diligentemente per iniziare le consegne il prossimo anno”.

“Le capacità avanzate dell’MH-139A gli consentono di portare a termine le missioni in modo più rapido, silenzioso ed efficiente. Con un aumento del 50% della velocità e del range e un aumento del max gross weight di 5.000 libbre, l’aereomobile può eseguire la missione dell’U.S. Air Force di proteggere gli intercontinental ballistic missiles in tutto il paese.

Il team MH-139A è composto da Boeing, come prime contractor, e Leonardo come original equipment manufacturer. Leonardo produce l’elicottero nel suo stabilimento in northeast Philadelphia, mentre Boeing è responsabile di military equipment procurement and installation e post-delivery support del velivolo. Offrendo una comprovata piattaforma AW139 e integrando ulteriori capacità militari nell’MH-139A, il team Boeing-Leonardo fornisce all’U.S. Air Force il prodotto più capace per la missione”, afferma Boeing.

“I miei colleghi di Leonardo, insieme a Boeing, sono ansiosi di continuare la nostra partnership e garantire il successo del programma MH-139A”, ha affermato Clyde Woltman, CEO di Leonardo Helicopters U.S.

