IATA: la domanda passeggeri rimane forte a gennaio

IATA ha annunciato che la ripresa della domanda di viaggi aerei continuerà nel 2023, sulla base dei risultati del traffico di gennaio.

“Il traffico totale a gennaio 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 67,0% rispetto a gennaio 2022. A livello globale, il traffico è ora all’84,2% rispetto ai livelli di gennaio 2019.

Il traffico domestico a gennaio 2023 è aumentato del 32,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, aiutato dalla revoca della politica zero-COVID in Cina. Il traffico domestico totale di gennaio 2023 era al 97,4% del livello di gennaio 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 104,0% rispetto a gennaio 2022, con tutti i mercati che registrano una forte crescita, guidati dai vettori nella regione Asia-Pacifico. Gli RPK internazionali hanno raggiunto il 77,0% dei livelli di gennaio 2019”, afferma IATA.

“La domanda di viaggi aerei è iniziata molto bene nel 2023. La rapida rimozione delle restrizioni COVID-19 per i viaggi domestici e internazionali cinesi fa ben sperare per la continua e forte ripresa del settore dalla pandemia durante tutto l’anno. E, cosa importante, non abbiamo visto le numerose incertezze economiche e geopolitiche smorzare la domanda di viaggi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 376,3% nel traffico di gennaio rispetto a gennaio 2022, di gran lunga il tasso anno su anno più forte tra le regioni, ma su una base molto bassa quando gran parte della regione era ancora chiusa ai viaggi. La capacità è aumentata del 167,1% e il load factor è aumentato di 36,6 punti percentuali, all’83,3%, il più alto tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 60,6% rispetto a gennaio 2022. La capacità è aumentata del 30,1% e il load factor è aumentato di 14,2 punti percentuali, al 75,0%.

Il traffico di gennaio delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 97,7% rispetto a gennaio di un anno fa. La capacità è aumentata del 45,9% e il load factor è salito di 20,8 punti percentuali, al 79,2%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico dell’82,4% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità è aumentata del 37,3% e il load factor è salito di 19,7 punti percentuali, al 79,6%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 46,8% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di gennaio è aumentata del 34,3% e il load factor è aumentato di 7,1 punti percentuali, all’82,7%, il secondo più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 124,8% nel gennaio 2023 rispetto a un anno fa. La capacità di gennaio è aumentata dell’82,5% e il load factor è salito di 13,9 punti percentuali, al 73,7%, il più basso tra le regioni.

“Con la forte domanda di viaggi che continua durante la stagione invernale tradizionalmente più lenta nell’emisfero settentrionale, il palcoscenico è pronto per una primavera e un’estate ancora più affollate. In un momento in cui molti stanno appena iniziando a godere della loro libertà di viaggio appena ripristinata, è deludente vedere il governo olandese fare piani per limitare i loro movimenti riducendo unilateralmente le operazioni all’aeroporto di Schiphol”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)