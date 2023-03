Due ordini effettuati da clienti nordamericani per Airbus Corporate Helicopters

La domanda per Airbus Corporate Helicopters (ACH) in Nord America continua a crescere, con ordini per ACH130 effettuati da Franklin Mountain Management e Sylvain Oligny.

“I clienti nordamericani hanno continuato a vedere il valore fornito dagli elicotteri per private and business aviation, portando a un mercato molto attivo che è quasi raddoppiato negli ultimi due anni”, ha affermato Romain Trapp, President of Airbus Helicopters, Inc. and Head of the North America Region. “Airbus è lieta di essere il principale fornitore di elicotteri per questo mercato, con ordini effettuati nel 2022 per ogni elicottero della nostra gamma ACH”.

“Cliente Airbus per la prima volta, Franklin Mountain Management, ha effettuato un ordine per un ACH130, scegliendo di aggiornare il suo ordine originale all’Aston Martin Edition. L’aereomobile presenterà opzioni interne ed esterne in edizione speciale progettate da Aston Martin. Franklin Mountain Management intende utilizzare l’elicottero per il trasporto di VIP, tour immobiliari e vari scopi in località del New Mexico e del Texas.

Sylvain Oligny, con base in Quebec, cliente Airbus nel transportation sector, ha confermato l’acquisto di un ACH130 per aggiornare il suo attuale EC120B. L’elicottero sarà equipaggiato con interni personalizzati e cold weather kit per soddisfare le esigenze operative durante tutto l’anno della compagnia di Oligny, Aviation St-Michel”, afferma Airbus Helicopters.

(Md80.it nei mesi scorsi ha avuto modo di testare in volo l’ACH130 Aston Martin Edition. Qui il reportge completo)

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Adrien Daste – Airbus Helicopters)