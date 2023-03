Si amplia l’offerta di easyJet per l’estate 2023: in arrivo due nuove rotte internazionali per Lione ed Heraklion

easyJet rafforza ulteriormente la propria offerta da e per l’Italia con l’annuncio di 2 nuove rotte in partenza per la prossima stagione estiva 2023. “Si amplia dunque il ventaglio di destinazioni tra cui scegliere la prossima meta per i numerosi passeggeri di easyJet in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di easyJet all’aeroporto di Napoli Capodichino.

A partire dal 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, diventerà operativo il collegamento di easyJet dal capoluogo sardo verso Lione, meta ideale per chi, anche nei mesi caldi, non riesce a rinunciare a viaggi all’insegna di storia, gastronomia e cultura. Con l’aggiunta di questa rotta, aumentano così le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma”, afferma easyJet.

“La prossima stagione estiva, inoltre, vedrà decollare anche una nuova rotta internazionale dall’Aeroporto di Napoli Capodichino: si tratta di Heraklion, la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, Heraklion sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato a partire dal 1° luglio.

Entrambe le rotte sono in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS della compagnia”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)