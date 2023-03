TAP Air Portugal presenta le sue novità alla BMT di Napoli

TAP partecipa anche quest’anno alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

“Dal 16 al 18 marzo l’appuntamento con la compagnia aerea riconosciuta la più sicura in Europa e la sesta nel mondo per il 2023 da AirlineRatings.com è al Pad 5 Stand 5016. Molte le novità annunciate in questa occasione, fra queste, la ripresa dei collegamenti da Napoli, il nuovo Portugal Stopover, le novità per i menu della classe Business e la possibilità per i clienti di acquistare l’Imbarco Preferenziale.

Con la Summer 2023 TAP Air Portugal ripristina i collegamenti da Napoli a Lisbona, non solo, ma incrementa anche del 20% la capacità rispetto alla scorsa estate grazie a un aeromobile Airbus più grande. A partire dal 26 marzo saranno infatti otto le frequenze settimanali offerte dal vettore in partenza dalla città partenopea. Non cambiano, invece, gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna.

Il programma, interrotto durante la pandemia, riparte con una serie di nuovi vantaggi e nuovi partner. Considerato dal prestigioso Condé Nast Traveler il miglior programma del suo genere a livello mondiale, il Portugal Stopover consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, di beneficiare, all’andata – ma ora anche al ritorno – di una sosta in Portogallo che ora può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa”, afferma TAP Air Portugal.

“Attualmente TAP collega direttamente l’Europa a 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto. Il vettore serve infatti San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le destinazioni servite sono Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington.

Fra le altre novità presentate alla BMT, la collaborazione con “The Art of Tasting Portugal” che ha dato vita al progetto “Local Stars”, il cui obiettivo è la valorizzazione dell’identità portoghese attraverso la gastronomia e la promozione dei prodotti culinari regionali. Il progetto porta la ricca offerta gastronomica del Paese nei menu di bordo serviti nella classe Business del vettore, arricchendo ulteriormente l’esperienza di viaggio. Più nel dettaglio, Il progetto promuove di volta in volta una regione e i suoi prodotti elaborati da un prestigioso chef portoghese, attraverso un menu che comprende antipasto, piatto principale e dessert. Ogni due mesi, nel corso del 2023 e del 2024, lo chef, il menu, il prodotto in evidenza e la regione cambiano, in modo da percorrere l’insieme del territorio nazionale rispettando il più possibile la stagionalità degli ingredienti. Il viaggio gastronomico ha inizio a marzo e aprile inizia partendo da Lisbona, con la cernia come prodotto di punta, lavorato dallo chef Henrique Sá Pessoa”, prosegue TAP Air Portugal.

“Infine, l’imbarco preferenziale è un nuovo prodotto offerto ai clienti TAP. Disponibile a partire da marzo, consente a qualsiasi passeggero che lo acquisti di imbarcarsi subito dopo i passeggeri di classe Business e/o i clienti Navigator, Gold e Silver. L’imbarco preferenziale può essere acquistato a un costo di €4 per i voli in partenza dal Portogallo, €6 per quelli in partenza dal resto d’Europa ed €8 per quelli nelle rimanenti regioni”, conclude TAP Air Portugal.

