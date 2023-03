News Brevi – 15.03.2023

AIR FRANCE RICONOSCIUTA PER LE CUSTOMER RELATIONS – Il 14 marzo 2023 Air France si è aggiudicata il primo premio ai Customer Relations Awards® 2023 nella Transport category per l’ottavo anno consecutivo. Organizzata da BearingPoint e Kantar, questa classifica riflette la voce dei clienti francesi. Dal 2003, i Customer Relations Awards® premiano i principali company brands che forniscono quotidianamente un servizio eccezionale ai clienti. 11 settori di attività, compresi i trasporti, sono valutati in base a criteri di prestazione comuni. Per ogni azienda, i clienti intervistati sono invitati a esprimere la propria opinione su 15 criteri che strutturano le relazioni con i clienti. Questi criteri vengono esaminati da 3 angolazioni: qualità dell’esecuzione, capacità di creare un legame e di creare un’emozione positiva. “Air France continua a fare la differenza e a distinguersi, soprattutto dal punto di vista affettivo e di legame. Come l’anno scorso, l’89% dei clienti ritiene che il personale abbia piacere a servire i clienti, oltre 13 punti in più rispetto al punteggio medio nella categoria Trasporti. L’88% dei clienti ha anche affermato che la propria esperienza di viaggio ha soddisfatto o superato le aspettative, 11 punti sopra la media del settore”, afferma Air France. “Nel 2022, abbiamo lanciato una campagna interna intitolata “Our caring attitude is our signature” per i nostri 21.000 dipendenti in prima linea: pilots, flight attendants, passenger service agents, call centre staff. Con la pandemia alle spalle, era essenziale riposizionare il nostro atteggiamento premuroso come risorsa strategica del nostro brand Air France. Organizziamo anche workshop di co-creazione con il personale volti a identificare e condividere le migliori pratiche. Questo premio riconosce l’attenzione che i team di Air France prestano quotidianamente ai nostri clienti e desidero congratularmi con loro per questo grande risultato”, ha dichiarato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France.

QATAR AIRWAYS AGGIORNA IL MENU A BORDO E NELLE LOUNGE – In collaborazione con il Ministry of Culture in the State of Qatar, Qatar Airways porta i sapori nazionali ai passeggeri a bordo dei suoi voli e nelle sue lounge. La chef Aisha Al Tamimi, una delle principali artiste culinarie che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi piatti tradizionali, ha collaborato con la compagnia aerea per sviluppare un aggiornamento del menu. “Ispirandosi alla cultura locale del Qatar, i piatti dello chef Aisha porteranno i passeggeri in un viaggio saporito a 40.000 piedi di altezza. I piatti locali del Qatar saranno disponibili per i passeggeri che viaggiano su varie rotte tra cui Nord America, Asia, Australia, Europa e GCC. Il nuovo menu presenta alcuni dei piatti nazionali più iconici per cui il Qatar è noto, preparati utilizzando ingredienti biologici e spezie di provenienza locale”, afferma Qatar Airways. Il Minister of Culture of the State of Qatar, His Excellency Sheikh Abdulrahman bin Hamad bin Jassim Al Thani, ha dichiarato che la partnership con Qatar Airways mostrerà e promuoverà la cultura del Qatar in vari settori della compagnia aerea. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il cibo è un linguaggio universale apprezzato da tutti i viaggiatori e il nostro Paese è ammirato per i sapori aromatici dei suoi piatti nazionali. Oggi, in collaborazione con il Ministero della Cultura, siamo orgogliosi di portare uno chef del Qatar di livello mondiale nella nostra airline family. I nuovi pasti a bordo eleveranno ulteriormente l’esperienza di viaggio e avvicineranno i passeggeri a cosa vuol dire cenare in Qatar”. La Qatari Culinary Artist, Chef Aisha Al Tamimi, ha dichiarato: “Il cibo è parte integrante di ogni civiltà ed è uno degli elementi tangibili di cui ogni cittadino è orgoglioso. Nella mia partnership con Qatar Airways mi sono assicurata che i miei piatti fossero autentici per il patrimonio del Qatar di cui sono molto orgogliosa, e sono felice di portare la mia cucina locale a bordo di questa impressionante compagnia aerea”. “Qatar Airways continua a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri offrendo servizi e opzioni di ristorazione senza precedenti. Nell’aprile 2022 la compagnia aerea ha esteso la sua collaborazione con un famoso cuoco tailandese, lo chef Ian Kittichai, per lanciare un menu di piatti tipici tailandesi per i passeggeri in partenza da Bangkok e Phuket. I passeggeri con esigenze o restrizioni dietetiche specifiche possono richiedere pasti speciali che non sacrifichino la qualità o il sapore prima del viaggio. La compagnia aerea ha creato pasti per ogni esigenza dietetica, inclusi vegani e vegetariani, esigenze religiose, esigenze mediche e persino pasti per bambini. I passeggeri che volano nella pluripremiata Qsuite Business Class possono cenare su richiesta in qualsiasi momento del volo”, conclude Qatar Airways.

AIR CANADA LANCIA IL COLLEGAMENTO TRA MONTREAL E AMSTERDAM PER L’ESTATE – Air Canada ha annunciato l’aggiunta di nuovi voli stagionali non-stop tra Montreal e Amsterdam per questa estate. I voli opereranno cinque volte alla settimana con Boeing 787 Dreamliner e si collegheranno comodamente da e verso l’estesa rete nordamericana di Air Canada presso il suo hub globale di Montreal. I posti sono ora disponibili per la vendita tramite aircanada.com, l’app di Air Canada, i centri di contatto di Air Canada e le agenzie di viaggio. “Continuiamo a vedere una forte domanda di viaggi verso l’Europa e siamo entusiasti di aumentare il servizio e aggiungere un nuovo servizio non-stop tra Montreal e Amsterdam per l’estate 2023, a complemento del nostro servizio tutto l’anno tra Toronto e la capitale olandese. Con fino a doppi voli giornalieri tra il Canada e Amsterdam questa estate da due dei nostri hub globali, i clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno un’abbondanza di scelte convenienti per visitare ed esplorare i rispettivi paesi e oltre. I clienti possono iniziare a pianificare in anticipo e prenotare con fiducia. Non vedo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”, ha dichiarato Mark Galardo, Senior Vice President Network Planning and Revenue Management, Air Canada. La nuova rotta di Air Canada da Montreal rafforza ulteriormente la sua posizione di principale vettore transatlantico che serve la città, offrendo il maggior numero di destinazioni e posti disponibili, oltre a fornire un ulteriore importante collegamento economico tra le due città con le capacità cargo del Dreamliner. I servizi internazionali di Air Canada a bordo degli aeromobili widebody offrono una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class, Premium Economy ed Economy. Tutte le cabine dispongono di schermi per l’intrattenimento in volo su ogni sedile con ore di intrattenimento a bordo gratuito e la possibilità di acquistare la connettività Wi-Fi. Air Canada dispone di 23 lounge Maple Leaf situate in Nord America e in tutto il mondo per i clienti idonei.

EMIRATES AVIATION INDUSTRY E BOEING GUIDANO GLI STUDENTI AL MIGLIORAMENTO DELLE ABILITA’ STEM – Più di 160 studenti provenienti da 21 scuole superiori degli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato con grande successo alla sesta edizione della Water Rocket Competition dell’Emirates Aviation University (EAU), tenutasi in collaborazione con Boeing. La Emirates Aviation University ha accolto i 35 team di studenti, che hanno collaborato e costruito razzi ad acqua presso il laboratorio dell’università. Inoltre, i team hanno poi lanciato questi razzi con un’angolazione di 45 gradi alla massima distanza possibile. Gli studenti hanno costruito i razzi con materiali come bottiglie di plastica, pompe a pedale, blocchi di argilla, nastri adesivi, sacchetti della spesa e sacchetti di plastica, portando anche a casa il messaggio sull’importanza del riutilizzo e il riciclaggio di oggetti di uso quotidiano. Le squadre potevano solo alimentare i razzi utilizzando la propulsione e la pressione dell’acqua e dell’aria e sono state incoraggiate a progettare e sperimentare coni a punta e ali creative. Lavorando in gruppi di quattro o cinque persone, agli studenti sono state concesse due ore per progettare, costruire e creare le condizioni aerodinamiche ottimali. A ogni squadra sono stati concessi due tentativi per lanciare i propri razzi alla massima distanza possibile. “La giuria di EAU e Boeing ha avuto un bel da fare per deliberare e calibrare i lavori della giornata. Il team Lance della St Mary’s Catholic High School ha vinto con il massimo dei voti per aver lanciato il razzo a una distanza di 103 metri. Il team Eagle 2 della Islamiya English School è arrivato secondo per aver raggiunto i 96 metri, e il team Icarus della Merryland International School è arrivato secondo per aver toccato gli 84 metri”, afferma Emirates. L’obiettivo principale del concorso Water Rocket è quello di preparare potenziali ingegneri aeronautici che vorrebbero iscriversi ai programmi di ingegneria e aviazione della Emirates Aviation University.

EMBRAER, ITA E FAPESP APRONO L’ENGINEERING RESEARCH CENTER IN BRASILE – Embraer, ITA (Aeronautical Technological Institute) e FAPESP (São Paulo State Research Support Foundation) hanno tenuto oggi la cerimonia di inaugurazione dell’Engineering Research Center (CPE), dedicato agli studi sulla Air Mobility per il futuro. L’iniziativa senza precedenti in Brasile nel campo della mobilità aerea per il futuro è stata annunciata lo scorso anno e ha riunito rappresentanti della comunità scientifica e professionisti dell’industria aeronautica in attività basate su tre pilastri: low-carbon aviation, autonomous systems, advanced design and manufacturing. L’obiettivo è trovare soluzioni tecnologiche innovative che miglioreranno la sostenibilità e la competitività dell’ecosistema dell’innovazione globale. Il CPE conta su un investimento condiviso di R$ 48 milioni (circa US$ 10 milioni) nei prossimi cinque anni per l’acquisto di attrezzature di ricerca, borse di ricerca e supporto amministrativo. Denominato FLYMOV, l’ambiente della ricerca applicata favorisce la costruzione e la diffusione della conoscenza, la formazione di risorse umane altamente qualificate e la produzione di risultati scientifici e tecnologici di grande impatto. “È un’immensa soddisfazione accompagnare l’inizio delle attività dell’Engineering Research Center, che riunisce grandi talenti nella conduzione di ricerche applicate di alto valore per la società”, ha dichiarato Luís Carlos Affonso, Embraer’s Vice-President of Engineering and Technology. “Siamo molto entusiasti della partnership con ITA e altre istituzioni che crea un ambiente favorevole per la ricerca di soluzioni incentrate su zero-carbon aviation, autonomous systems e advanced manufacturing, fondamentali per costruire la futura mobilità aerea”. Il CPE dovrebbe riunire circa 150 professionisti tra professori, assegnisti di ricerca ed esperti dell’industria aeronautica che cercano soluzioni tecnologiche innovative. Questa partnership crea le condizioni per il trasferimento tecnologico tra attori industriali, pubblici e del terzo settore, migliorando la competitività dell’ecosistema dell’innovazione brasiliano e globale.

I FREQUENT FLYER QANTAS POSSONO ORA ACCEDERE AI REWARD SEATS DA TAIPEI CON CHINA AIRLINES – I frequent flyer possono ora utilizzare i loro Qantas Points per viaggiare verso più di 75 destinazioni in tutto il mondo con China Airlines, poiché Qantas espande la sua partnership con il vettore con base a Taipei. L’espansione significa che i frequent flyer di Qantas possono utilizzare i punti per prenotare Classic Flight Reward seats su tutti i voli China Airlines, aggiungendo più destinazioni alle 1.200 verso cui possono già volare utilizzando i punti e fornendo un’altra opzione per molte altre destinazioni, in particolare in Asia ed Europa. I frequent flyer in precedenza potevano utilizzare i punti per viaggiare con China Airlines solo tra l’Australia e Taipei. China Airlines offre un servizio completo (Business, Premium Economy ed Economy) e opera migliaia di voli ogni settimana attraverso la sua vasta rete internazionale che copre 23 paesi. Qantas ha recentemente esteso il suo impegno per il 50% in più di disponibilità di reward seats sui voli internazionali per altri sei mesi, rilasciando decine di migliaia di nuovi reward seats.

IBERIA AIRPORT SERVICES OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 45001 – Iberia Airport Services, l’Iberia Airports division, ha visto il proprio Health and Safety Management system certificato secondo lo standard ISO 45001:2018, che garantisce la conformità a questi standard internazionali. La certificazione è stata rilasciata da AUDELCO, organismo specializzato nella verifica e certificazione dei sistemi di gestione. Un Health and Safety Management system solido e coerente ha consentito a Iberia Airport Services di ottenere questa certificazione in tre mesi. Celia Martínez Calderón, Director of People in the Airports division, ha affermato: “Abbiamo ritenuto positivo non solo svolgere le nostre attività con standard ottimali in termini di prevenzione e salute, ma anche averle accreditate da un organismo indipendente. Soddisfacendo uno dei requisiti aggiuntivi per le licenze Aena, significa che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi”. L’ottenimento di questo certificato approvato da AUDELCO è direttamente collegato ai ramp handling tenders organizzati da Aena, con Iberia Airport Services che mira a ottenere le licenze in 41 aeroporti. La parte tecnica di queste gare è stata costruita su tre pilastri: innovazione, sostenibilità e persone, e in tutti e tre Iberia Airport Services ha presentato un’offerta molto solida.

TORNA LA ETIHAD AIRWAYS YOUTH LEADERSHIP EXPERIENCE AD ABU DHABI – L’Etihad Airways Youth Leadership Experience torna per il secondo anno, con Cityzens Giving Young Leaders da Manchester, Melbourne, Mumbai, New York City e Bandung che questa settimana volano ad Abu Dhabi con Etihad Airways. Ad Abu Dhabi, i giovani leader, che usano tutti il potere del calcio per avere un impatto positivo sui giovani nelle loro comunità, riceveranno una formazione aggiuntiva sul calcio e sulla leadership della comunità, oltre a tenere sessioni di calcio ai giovani locali presso le City Football Schools. Sperimenteranno e apprezzeranno anche Abu Dhabi e gran parte di ciò che ha da offrire come destinazione culturale di primo piano. Un momento clou del viaggio sarà l’opportunità di visitare il quartier generale di Etihad Airways ad Abu Dhabi per un seminario interattivo sulla leadership ispirato al “Grow with Etihad – Leadership Excellence Programme” della compagnia aerea. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Grazie alla nostra partnership con City Football Group, siamo davvero orgogliosi di avere l’opportunità di avere un impatto sulla vita dei giovani di tutto il mondo attraverso questa esperienza di leadership. I partecipanti sono giovani leader che stanno già svolgendo un ruolo chiave nelle loro comunità”.

IATA E AFROPORT MAURITANIE SIGLANO ACCORDO SU GROUND HANDLING SAFETY – L’International Air Transport Association (IATA) e Afroport Mauritanie hanno firmato un accordo per migliorare la sicurezza delle ground operations in Mauritania, con particolare attenzione a due standard globali fondamentali: IATA Ground Operations Manual (IGOM) e IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). L’accordo è stato firmato da Kamil Alawadhi, Regional Vice President, Africa and the Middle East, IATA, e Ahmed Al Hadabi, Group CEO di Terminals Holding, società madre di Afroport Mauritanie, operatore del Nouakchott-Oumtounsy International Airport, e ha stabilito il seguente accordo congiunto: Afroport Mauritanie promuoverà l’adozione di IGOM da parte dei ground handling service providers (GHSP); Afroport Mauritanie riconoscerà ISAGO come acceptable means of compliance for airport oversight activities e renderà la registrazione ISAGO e la station accreditation una condizione affinché i GHSP operino in aeroporto; Afroport Mauritanie e IATA monitoreranno le safety performance in aeroporto con l’obiettivo di identificare opportunità di miglioramento delle operazioni a terra. “Gli standard globali, come IGOM e ISAGO, sono la base per un’industria aeronautica sicura. L’impegno di Afroport Mauritanie nei confronti di IGOM e ISAGO aiuterà ulteriormente lo sviluppo sociale ed economico della Mauritania con operazioni di terra più sicure. I tassi di adozione inferiori per gli standard globali sono tra i fattori che limitano i vantaggi che l’aviazione potrebbe offrire in Africa. Questo accordo è un ottimo esempio da seguire per gli aeroporti di tutto il continente africano”, ha affermato Alawadhi. “Il nostro obiettivo in partnership è sostenere lo sviluppo di un settore dell’aviazione forte con al centro gli standard globali e le migliori pratiche. L’accordo con IATA è un passo significativo verso il raggiungimento di operazioni standardizzate e sostenibili sul campo”, ha affermato Al Hadabi.

DISCOVER QATAR: TORNANO I “WHALE SHARKS OF QATAR” TOUR – Discover Qatar, destination management company di Qatar Airways, ha annunciato che la seconda edizione dei suoi tour “Whale Sharks in Qatar” inizierà il 18 maggio 2023 e durerà fino alla fine di agosto. Tour giornalieri e charter privati possono essere prenotati esclusivamente tramite le piattaforme online Discover Qatar e Qatar Airways Holidays. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La nostra seconda edizione degli esclusivi tour ‘Whale Sharks in Qatar’, offerti attraverso Discover Qatar, rappresenta un’imperdibile opportunità per gli amanti della natura di assistere e interagire con le creature del mare. Siamo orgogliosi di chiamare il Qatar la casa di una delle più grandi congregazioni di Whale Sharks del mondo e rimaniamo impegnati a essere la destinazione principale per mettere in contatto persone provenienti da tutto il mondo con una vita marina così affascinante”. Il Qatar ha la più grande concentrazione di Whale Sharks al mondo, rendendolo l’unico posto in cui i visitatori possono vederne così tanti in un solo avvistamento. Lanciato nel 2022, il tour “Whale Sharks of Qatar” è stato un notevole successo.

EASA E ANAC PUBBLICANO UNA UPDATED MAINTENANCE ANNEX GUIDANCE – EASA e ANAC hanno firmato l’ultima revisione della Maintenance Annex Guidance (MAG) a sostegno dell’accordo UE-Brasile. La seconda revisione di questo documento fa seguito alla firma di un allegato B rivisto all’accordo UE-Brasile da parte della Commissione UE due mesi fa. Quest’ultima revisione della guidance fornisce istruzioni aggiornate alle autorità e all’industria in entrambi i territori su come attuare l’accordo nel settore della manutenzione.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR ADDITIONAL AIRWORTHINESS SPECIFICATIONS – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Additional Airworthiness Specifications (Regulation (EU) 2015/640). Questa revisione di marzo 2023 incorpora i nuovi requisiti adottati dal Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1254 e dalla EASA ED Decision 2022/019/R amending CS-26. Vengono affrontati i seguenti argomenti: large aeroplane tyre pressure monitoring, helicopter ditching and water impact occupant survivability, exemptions from the conversion of Class D cargo/baggage compartments. Il materiale è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

ICAO: RFI PER ADVANCED AIR MOBILITY INFRASTRUCTURE – L’ICAO ha emesso una nuova request for information (RFI) agli innovatori del settore pubblico e privato a sostegno del suo prossimo simposio DRONE ENABLE del 2023. L’RFI viene emesso ogni anno per sollecitare nuovi concetti e soluzioni per far progredire gli standard globali di prossima generazione per unmanned aircraft systems (UAS), UAS traffic management (UTM) and advanced air mobility (AAM), con particolare attenzione ai requisiti infrastrutturali per quest’anno. “L’edizione di quest’anno di DRONE ENABLE si concentra sulle soluzioni infrastrutturali che saranno necessarie per supportare questi nuovi tipi di velivoli e servizi aerei man mano che iniziano a essere utilizzati per le comunità e le economie di tutto il mondo”, ha dichiarato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President. “Tutte le risposte DRONE ENABLE RFI saranno valutate da un gruppo di esperti internazionali e i relatori selezionati guadagneranno un’importante opportunità per contribuire a plasmare questo nuovo futuro per il volo a motore”, ha commentato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. La scadenza per la presentazione delle RFI è il 19 maggio 2023. Il simposio ICAO DRONE ENABLE 2023 si svolgerà dal 5 al 7 dicembre presso la sede ICAO a Montréal, Canada.