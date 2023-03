Norwegian annuncia le rotte per la stagione invernale 2023-2024

Norwegian informa: “144 rotte verso 65 destinazioni sono in programma per la prossima stagione invernale. Norwegian continua a volare verso le città e i luoghi di vacanza preferiti dai cittadini nordici nell’Europa meridionale. I biglietti sono disponibili per la prenotazione immediata”.

“Il prossimo inverno abbiamo 144 rotte all’interno e tra i paesi nordici e verso destinazioni in Europa. Proseguiamo le nostre rotte più popolari e il mix di destinazioni offre ai clienti l’opportunità di volare con noi per vacanze con sole e spiaggia, arte e cultura o vacanze attive”, ha affermato Magnus Thome Maursund, commercial director of Norwegian.

“Norwegian continua con partenze dirette verso destinazioni in Europa da tutti i principali aeroporti nordici, come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Oltre alle rotte dirette da Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Tromsø e Sandefjord in Norvegia, da Göteborg in Svezia e Aalborg in Danimarca.

Alcune rotte verso le destinazioni sciistiche più popolari delle Alpi saranno annunciate in seguito. Norwegian opera un programma estivo e invernale che cambia due volte l’anno, rispettivamente alla fine di ottobre e alla fine di marzo.

Tra poche settimane partirà il summer programme, con 300 rotte verso 114 destinazioni. Tra molte destinazioni popolari e familiari, il programma estivo contiene anche alcune nuove destinazioni tra cui Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucarest, Sofia, Milano/Bergamo, Alanya/Gazipasa e Salonicco”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)