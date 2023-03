easyJet: sconti fino al 10% su destinazioni in Italia e in Europa

easyJet informa: “Grazie a easyJet, un primo rilassante assaggio d’estate è già alle porte: basterà infatti aspettare l’arrivo di aprile per poter volare alla volta delle più belle destinazioni balneari sia in Italia che in Europa.

Da oggi, 17 marzo, fino al 20 marzo 2023, easyJet mette a disposizione migliaia di posti a tariffe scontate del 10% per volare verso tantissime mete affacciate sul mare tra il 1° e il 30 aprile 2023. Vacanze pasquali o ponti primaverili: le occasioni sono molteplici e sono tutte perfette per vivere non soltanto il piacere di viaggiare, ma anche di poterlo fare a tariffe davvero incredibili grazie a easyJet“.

“Per coloro che sognano di volare oltre i confini nazionali, sono numerosi i paesaggi europei che già ora attendono i vacanzieri italiani: dalle Baleari – con le vivaci spiagge di Ibiza e Palma di Maiorca – alla Croazia – dove si aprono le meravigliose coste di Dubrovnik e Spalato – passando per tantissime isole distribuite tra il Mediterraneo e l’Atlantico, come Cipro, Malta e Madeira.

Per chi invece non vuole rinunciare alle bellezze nostrane, questo è il momento ideale per organizzare il prossimo viaggio alla scoperta di alcune tra le più belle coste italiane, come quelle che incorniciano la regione sarda tra Olbia, Cagliari e Alghero.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS fino alla mezzanotte del 20 marzo”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)