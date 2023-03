Volare: al via la campagna di comunicazione che celebra il primo anno del programma

Nell’ambito dei festeggiamenti per celebrare il ‘Milionesimo’ iscritto ed il primo compleanno del programma di Loyalty, ITA Airways lancia due importanti campagne di comunicazione dedicate a Volare, e destinate ai mercati di Italia, Francia e Stati Uniti.

“E’ infatti on air fino al 10 aprile la campagna Digital display e affissioni ‘Club Esclusivo’ sulle principali piattaforme web italiane, francesi – con focus sull’area di Parigi – e nord americane, con focus su New York. In Italia la campagna si declinerà anche con importanti maxi-affissioni digitali in punti strategici di Roma e Milano.

Fino all’8 aprile è invece on air in esclusiva per il mercato statunitense la campagna di addressable TV, con film TV da 15” dedicato al traguardo del ‘Milionesimo Cliente’ di Volare. La clip sarà trasmessa sulle ‘connected’ TV geolocalizzate nell’area di New York e promuoverà i collegamenti tra New York JFK , l’hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa di ITA Airways, operati con 4 frequenze giornaliere.

Le due campagne pubblicitarie rientrano nel più ampio piano di iniziative di fidelizzazione intorno al raggiungimento del milione di iscritti, con l’obiettivo di sviluppare l’awareness verso la Compagnia di bandiera e il programma Volare, stimolando nuove iscrizioni”, afferma ITA Airways.

“Evoluzione del concept “People”, il rational della campagna si sviluppa intorno all’ossimoro tra il concetto di esclusività e il raggiungimento del milione di iscritti al Club: al centro ancora una volta i volti dei clienti, protagonisti dei traguardi importanti, così come un anno fa lo erano stati con il lancio del programma Volare.

Per sottolineare ulteriormente la centralità delle persone, il programma continua a promuovere nel mese di marzo le operazioni di recognition dedicate ai propri clienti. Dopo aver omaggiato con un cioccolatino i passeggeri in volo su tutte le rotte operate da ITA Airways il 15 marzo seguiranno nuove iniziative sia a terra che in volo”, prosegue ITA Airways.

“Lanciato il 1° marzo del 2022, Volare riserva nel mese del suo compleanno, promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023.

Volare è in continua crescita e si prepara ad accogliere nei prossimi mesi tanti nuovi soci e nuovi partner per decollare insieme verso nuovi vantaggi e opportunità”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)