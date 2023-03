Bombardier aggiorna gli obiettivi strategici per il 2025, riflettendo una forte performance

Bombardier ospita oggi il suo Investor Day 2023. Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier, insieme a Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, e Bart Demosky, Executive Vice President e Chief Financial Officer, presenteranno una panoramica dei solidi progressi compiuti dall’azienda e delle nuove opportunità di crescita diversificata.

“Nel 2021, abbiamo gettato le basi per una Bombardier più forte, più resiliente e prevedibile entro il 2025. A metà strada, possiamo dire che stiamo mantenendo questa promessa”, ha affermato Martel. “Tutte le priorità strategiche di Bombardier sono sulla buona strada o in anticipo rispetto ai piani. Siamo quindi orgogliosi di annunciare oggi che stiamo alzando con fiducia l’asticella. Il futuro è roseo per Bombardier. Mentre monitoriamo attentamente l’attuale situazione del mercato, sappiamo di avere tutti gli ingredienti per rimanere una forza trainante nel settore. La nostra performance finanziaria ci consente di garantire la nostra visione per il futuro e consentire ai nostri team eccezionali, dedicati e appassionati di aprire la strada verso un’aviazione più sostenibile”.

“Sulla base di una solida esecuzione aziendale e fondamentali, Bombardier annuncia oggi che sta aggiornando i suoi obiettivi per il 2025. La società punta ora a un fatturato annuo di oltre 9 miliardi di dollari entro il 2025 (precedente obiettivo per il 2025: 7,5 miliardi di dollari), con un adjusted EBITDA di oltre 1,625 miliardi di dollari (precedente obiettivo: 1,5 miliarid di dollari) e un adjusted EBITDA margin di circa il 18%. Bombardier prevede inoltre di generare un free cash flow significativo nei prossimi anni, per un importo di oltre 900 milioni di dollari all’anno entro il 2025 e continuerà a ridurre l’indebitamento della propria attività,

Tra il 2020 e il 2022, i ricavi di Bombardier sono cresciuti del 23%, a 6,9 miliardi di dollari. L’espansione dell’attività aftermarket ha fornito un contributo importante, con un aumento dei ricavi di oltre il 50% nello stesso periodo. La società ha più che quadruplicato la sua redditività a 930 milioni di dollari di adjusted EBITDA e ha generato 835 milioni di dollari di free cash flow negli ultimi due anni. In termini di riduzione dell’indebitamento, Bombardier ha mantenuto il suo approccio opportunistico e proattivo e ha ridotto il proprio debito totale di 4,5 miliardi di dollari.

Bombardier continuerà a concentrarsi sul rafforzamento del proprio bilancio, sull’ottimizzazione dei requisiti di liquidità e sul miglioramento del leverage level. Sulla scia del miglioramento dei fondamentali aziendali, Bombardier prevede ora di generare più di 900 milioni di dollari all’anno di free cash flow entro il 2025.”, afferma Bombardier.

“Con la continua forte domanda nelle medium and large business jet categories, Bombardier è ben posizionata con le sue piattaforme Challenger e Global leader del settore. Negli ultimi due anni, la società ha introdotto il nuovo Global 8000, un’evoluzione del velivolo di punta del settore Global 7500, consolidando ulteriormente la posizione di leadership di Bombardier nel large jet segment. Bombardier ha anche aggiornato la sua best-selling Challenger 300 family con il Challenger 3500, un’aggiunta che ha mantenuto Bombardier come leader del super mid-size market. Grazie al suo eccezionale portafoglio, Bombardier ha avuto il maggior numero di consegne tra i produttori di business jet negli ultimi due anni, come riportato dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA).

Bombardier mantiene la sua forte attenzione alla sostenibilità e adotta misure concrete per produrre e riparare aeromobili con il minor impatto ambientale possibile nel percorso verso l’obiettivo di una riduzione del 25% delle emissioni di gas serra entro il 2025, rispetto ai livelli del 2019. Questa è stata una chiara priorità per i suoi team di ricerca e sviluppo attraverso programmi come il progetto di ricerca EcoJet, presentato nel 2022, ed è stato anche alla base della decisione dell’azienda di coprire tutte le sue operazioni di volo con SAF, utilizzando il Book and Claim system, dal 2023 in poi”, prosegue Bombardier.

“Nel 2022 Bombardier ha rafforzato strategicamente il suo specialized aircraft business stabilendo Bombardier Defense a Wichita, KS. Da allora, l’azienda ha sfruttato la sua esperienza di lunga data e ben riconosciuta in velivoli specializzati, i vantaggi unici delle sue piattaforme Challenger e Global, nonché le sue capacità tecniche, il world-class flight test center e il know-how ingegneristico, per migliorare sempre più e distinguersi nel Defense market.

Considerando che i programmi di difesa sono lunghi da rendere operativi, Bombardier ha preparato le sue infrastrutture per migliorare la sua partecipazione nel segmento a lungo termine. Con l’aumento della domanda di soluzioni aeronautiche flessibili e di dimensioni adeguate, l’azienda è ben posizionata per competere e conquistare questo mercato e prevede di triplicare i propri ricavi dalle vendite e dai servizi per la difesa a oltre 1 miliardo di dollari nella seconda metà del decennio.

Bombardier ha investito in modo significativo nella sua attività aftermarket dal 2020 e ha svolto un ruolo importante nella diversificazione dei suoi ricavi. L’impronta di servizio dell’azienda è cresciuta di quasi un milione di piedi quadrati di nuova capacità in tutto il mondo e il suo team Aftermarket ha aggiunto più di 250 tecnici qualificati ai suoi ranghi. La strategia sta funzionando: Bombardier ha aumentato i ricavi aftermarket di oltre il 50% dal 2020 ed è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 2 miliardi di dollari entro il 2025, con chiare opportunità di crescita oltre quel punto. Il Bombardier’s Certified Pre-owned program, lanciato nel 2021, ha dimostrato di essere un’aggiunta di successo all’offerta post-vendita dell’azienda e continuerà a svolgere un ruolo importante nella crescita dei ricavi e nell’ulteriore diversificazione”, conclude Bombardier

(Ufficio Stampa Bombardier)