ITA Airways continua ad investire nel mercato francese con una nuova campagna pubblicitaria

ITA Airways sottolinea ulteriormente l’importanza del mercato francese nella sua strategia e continua a rafforzare l’awareness verso il proprio brand con un’importante campagna pubblicitaria che sarà on-air nell’area di Parigi fino al 16 aprile.

“A supporto della ricca offerta di collegamenti tra Francia e Italia, la comunicazione mostra le più iconiche e ambite mete italiane del turismo e sarà visibile attraverso affissioni digitali nelle zone di maggiore traffico di Parigi, tra cui stazioni ferroviarie, della metropolitana, centri commerciali e aree business, e sui canali web, con la presenza su siti e principali network del Paese.

Per ITA Airways, la Francia è il secondo mercato in Europa: qui vanta una forte presenza grazie alle connessioni tra Parigi (collegata sia dall’aeroporto Charles De Gaulle che da quello di Orly), Roma, con l’hub di Fiumicino e Milano, con il city airport di Linate. A partire dal 1° giugno e durante tutta la stagione estiva 2023, la Compagnia potenzierà la sua offerta per il mercato francese, aggiungendo frequenze supplementari sulle rotte Charles De Gaulle – Roma Fiumicino e Nizza – Roma Fiumicino. Con il lancio di nuove frequenze aggiuntive giornaliere da Parigi e Nizza, ITA Airways opererà nel picco dell’estate 2023 fino a 92 voli settimanali e fino a 14 voli giornalieri di andata e ritorno tra i due Paesi, in connessione attraverso l’hub di Roma Fiumicino con le 64 destinazioni mondiali della Compagnia, incluse le 10 di lungo raggio e quelle vacanziere del Mediterraneo.

In dettaglio, il collegamento aereo tra Francia e Italia nel cuore della stagione estiva è assicurato dai seguenti voli:

– 7 voli giornalieri di andata e ritorno da Parigi CDG/ORY a Milano LIN (dal lunedì al venerdì), 3 il sabato e 5 la domenica

– 4 voli giornalieri di andata e ritorno da Parigi CDG a Roma FCO

– 3 voli giornalieri di andata e ritorno da Nizza NCE a Roma FCO

ITA Airways garantisce quotidianamente un’offerta estremamente valida e competitiva sulla rotta Parigi-Milano, sia per i viaggiatori business che per quelli leisure, che possono infatti beneficiare di opzioni diverse per raggiungere due dei principali hub finanziari e culturali in Europa”, afferma ITA Airways.

“Nel 2023, ITA Airways sarà protagonista di una forte crescita, supportata da importanti investimenti sulle rotte di lungo raggio grazie ad un massiccio piano di espansione della flotta. In quest’ottica è prevista l’entrata in servizio di 33 nuovi aeromobili entro la fine di quest’anno: 25 aerei per il corto e medio raggio e 8 per il lungo

Uno dei pilastri della strategia di ITA Airways è l’impegno verso la sostenibilità: la Compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026″, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)