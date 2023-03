Dorothea von Boxberg sarà il nuovo CEO di Brussels Airlines

Dorothea von Boxberg diventerà il nuovo CEO di Brussels Airlines. In attesa della delibera del Board of Directors of SN Airholding, Dorothea von Boxberg, che è attualmente Chairperson of the Executive Board of Lufthansa Cargo AG, subentrerà nel suo nuovo incarico in Belgio a partire dal 15 aprile 2023. Accanto al suo ruolo di CEO di Brussels Airlines, assumerà anche la funzione di “Representative of the Executive Board to the European Commission”.

Christina Foerster, Member of the Executive Board of the Lufthansa Group and Chair of the Board of Directors of SN Airholding, afferma: “Sono molto lieta che Dorothea von Boxberg, una airline manager esperta e qualificata all’interno di Lufthansa Group, stia assumendo la posizione di leadership di Brussels Airlines. Con la sua vasta conoscenza delle cargo and passenger airlines, continuerà a guidare la trasformazione di successo di Brussels Airlines, la compagnia aerea nazionale belga, nei prossimi anni”.

Il successore a lungo termine di Dorothea von Boxberg in Lufthansa Cargo sarà annunciato il prima possibile.

Dorothea von Boxberg (1974) ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 presso Boston Consulting Group. Nel 2007 Dorothea von Boxberg è passata a Lufthansa Group, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Dal 2012 è stata responsabile del Customer Experience Design presso Lufthansa Airline. Durante questo periodo, lei e il suo team hanno introdotto una nuova generazione di Business Class seats. Nel 2015 Dorothea von Boxberg è passata a Lufthansa Cargo AG e ha diretto il Global Sales Management department. Nel 2018 è stata nominata membro dell’Executive Board of Lufthansa Cargo AG. Inizialmente era responsabile per global sales, network planning, product management and product development, dal 2021 ha guidato Lufthansa Cargo AG come Chairperson of the Executive Board.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group – Brussels Airlines)