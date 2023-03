Emirates lancerà il primo A380 service verso Bali

Emirates opererà il suo aeromobile A380 a Bali a partire dal 1° giugno 2023, segnando una pietra miliare nella storia dell’aviazione indonesiana come primo scheduled A380 service per il paese.

Il nuovo servizio con Emirates A380 a 2 classi sostituirà uno dei due servizi giornalieri per Bali attualmente operati da un Boeing 777-300ER a 2 classi. Il volo con A380 della compagnia aerea, EK368, partirà dal Dubai International Airport (DXB) alle 03:25, con arrivo al Denpasar International Airport (DPS) alle 16:35 ora locale. Il volo di ritorno, EK369, partirà da Bali alle 19:40, con arrivo a Dubai alle 00:45 ora locale. Tutti gli orari sono locali.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, sull’Emirates App, presso gli uffici vendita Emirates e tramite le agenzie di viaggio online e offline. I viaggiatori sono inoltre incoraggiati a controllare il sito Web di Emirates per gli ultimi requisiti di viaggio.

Sottolineando il dispiegamento del più grande aereo passeggeri del mondo a Bali, Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “L’A380 di Emirates è sinonimo della nostra fly better promise, con world-class products and services, e siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori l’opportunità di sperimentare la sua unicità e bellezza senza pari sui voli da e per Bali. Inutile dire che abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner del Ngurah Rai International Airport di Bali per garantire che le operazioni dell’A380 siano fluide. Vorremmo ringraziare le autorità e i nostri partner per tutto il loro supporto.

Bali continua ad essere una delle destinazioni turistiche più popolari nella nostra rete e il debutto dell’A380 di Emirates in Indonesia sottolinea il nostro impegno di lunga data nel settore dei viaggi e del turismo. Non vediamo l’ora di indirizzare più traffico in entrata verso l’isola, offrendo allo stesso tempo ai viaggiatori d’affari e di piacere maggiori opportunità di connettersi a Dubai e oltre, alle città di tutta Europa e delle Americhe, attraverso l’ampia rete globale di Emirates”.

Faik Fahmi, President Director of PT. Angkasa Pura I, ha dichiarato: “Le scheduled operations dell’Airbus A380 in Indonesia saranno un momento storico per l’aviazione indonesiana e Angkasa Pura I. Diamo il benvenuto al servizio Emirates A380, che opererà all’inizio di giugno, e siamo onorati di essere il primo operatore aeroportuale a ricevere regular commercial flights con l’A380 nel paese. Questo è il risultato di un consolidato coordinamento tra Angkasa Pura I come operatore aeroportuale, Emirates e il Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia come autorità di regolamentazione. Ci auguriamo che le operazioni dell’A380 in Indonesia, in particolare a Bali, abbiano un impatto sempre più positivo sui settori del turismo e dell’economia e consentano ulteriori opportunità di cooperazione e investimenti in altri settori dell’industria in Indonesia”.

“Emirates ha lanciato un servizio giornaliero non-stop da Dubai a Bali nel 2015, aggiungendosi ai suoi voli di linea per Jakarta iniziati nel 1992. La compagnia aerea ha finora operato più di 49.000 voli e trasportato oltre 9 milioni di passeggeri tra l’Indonesia e Dubai. Emirates attualmente serve l’Indonesia con 28 voli settimanali sia per Bali che per Jakarta e offre una maggiore connettività verso altre 29 città domestiche tramite i due gateway attraverso i suoi accordi di partnership con Garuda Indonesia e Batik Air.

Sull’Emirates A380 a due classi, ai passeggeri vengono offerti 58 lie-flat seats in Business Class e 557 posti in Economy Class.

Emirates continua ad espandere il suo A380 network per soddisfare la crescente domanda di viaggi a livello globale. L’aereo di punta della compagnia aerea è attualmente operato su 41 destinazioni, inclusa Dubai, ed è probabile l’espansione a quasi 50 destinazioni entro la fine dell’estate”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)