Volotea annuncia la nuova rotta Venezia – Asturie

Volotea arricchisce la propria offerta presso lo scalo di Venezia: dal 25 maggio, infatti, prenderà il via un nuovo collegamento esclusivo alla volta delle Asturie, rotta che avrà 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì.

“Il volo verso Oviedo prevede circa 15.000 posti in vendita, pari a quasi 100 voli. Diventa ancora più ricca l’offerta Volotea per il 2023 presso il Marco Polo: la compagnia scende in pista con 19 collegamenti, 5 in Italia e 14 all’estero, per un totale di circa 550.000 posti in vendita.

Dopo Bilbao, Oviedo diventa così la seconda città spagnola raggiungibile da Venezia con la flotta della low-cost. Grazie a questa nuova destinazione, l’Italia e la Spagna sono ancora più vicine: la nuova rotta assicurerà uno scambio di turisti tra le due città, offrendo ai passeggeri l’occasione di spostarsi agevolmente per scoprire nuove realtà culturali che diventano, grazie al vettore, a portata di mano”, afferma Volotea.

“Siamo davvero entusiasti di poter annunciare un nuovo collegamento dal Marco Polo: a partire dal prossimo 25 maggio, sarà ancora più facile volare verso la Spagna. I passeggeri veneti avranno tante comode opzioni, con tariffe concorrenziali, per decollare alla scoperta delle Asturie. Situata nel cuore della Spagna Verde, questa regione è un luogo incantevole dove immense vallate si susseguono a coste sabbiose e a parchi incontaminati. Oviedo, origine del Cammino Primitivo, uno dei tratti che compongono il Cammino di Santiago di Compostela, è una delle città più affascinanti della Spagna, il cui centro è un labirinto di viuzze e angoli nascosti, dove chiese medievali si alternano a eleganti palazzi barocchi”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Infine, oltre a implementare il portfolio di mete raggiungibili da Venezia, non va dimenticato che, grazie a questa importante novità crescerà il volume di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Venezia e il Veneto, sostenendo e rafforzando così l’economia del territorio”.

Diventano così 19 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Venezia, 6 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza), 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 5 in Italia (Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia e Pantelleria) e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – Novità 2023).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)