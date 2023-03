Volotea inaugura il nuovo collegamento Milano Bergamo – Asturie

Volotea investe sullo scalo di Milano Bergamo e, quest’anno, scende in pista con un ventaglio di 6 destinazioni, 3 in Italia e 3 all’estero. “Il vettore, che dal suo primo volo nel 2012 ha trasportato a livello locale più di 405.000 passeggeri, ha inaugurato martedì 28 marzo il nuovo collegamento alla volta delle Asturie (in partenza ogni martedì, giovedì e domenica).

È in programma per il 6 aprile il decollo delle nuova rotta per Lione (2 frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica), mentre il 13 aprile sarà possibile decollare verso Nantes (ogni lunedì e giovedì). Le tre nuove rotte internazionali, tutte operate in esclusiva dal vettore, si affiancano a quelle domestiche alla volta di Lampedusa, Pantelleria e Olbia, le cui ripartenze sono in calendario per maggio. Per il 2023, l’offerta della compagnia dallo scalo di Milano Bergamo è di oltre 146.000 posti in vendita.

In più di dieci anni di attività, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi passeggeri, Volotea ha incrementato i flussi turistici in transito dall’aeroporto, generando indotto a supporto del territorio locale”, afferma Volotea.

“Da oggi volare verso il Principato delle Asturie sarà ancora più facile. Siamo davvero felici di celebrare l’avvio del nostro nuovo collegamento per Oviedo, una meta di grande appeal turistico, porta d’ingresso per visitare una delle regioni più belle e accoglienti di tutta la Spagna. Le Asturie offrono un connubio perfetto tra cultura, natura e gastronomia: questa parte della Spagna Verde offre paesaggi mozzafiato, come quelli del Parco Nazionale dei Picos de Europa, in grado di sorprendere tutti i tipi di viaggiatori. Non va poi dimenticata Oviedo, una città incredibilmente affascinante, con un centro storico costellato di viuzze e tanti angoli nascosti”, ha affermato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Al volo per la penisola iberica, seguiranno nelle prossime settimane, anche i voli inaugurali alla volta di Lione e Nantes. Siamo certi che le tre nuove proposte internazionali, che opereremo in esclusiva, insieme ai collegamenti domestici per Lampedusa, Pantelleria e Olbia, conquisteranno un numero sempre più importante di passeggeri. Lo scalo di Milano Bergamo rappresenta un partner importante con cui abbiamo costruito nel corso degli anni un dialogo diretto e proficuo, assecondando le esigenze di mobilità delle comunità locali e proponendo sempre nuovi mercati. Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi e stiamo già scaldando i motori per far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni estive”.

“Accolgo con entusiasmo l’apertura del nuovo collegamento con le Asturie, che consente di approdare in una delle regioni spagnole più attrattive con molteplici motivi di richiamo dal punto di vista turistico e culturale, oltre che aggiungere un nuovo, importante tassello al network dell’aeroporto di Milano Bergamo”, dichiara Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation di Sacbo. “La partnership con Volotea, che attiverà anche le rotte con Lione e Nantes e conferma anche per l’estate 2023 le destinazioni di Olbia, Lampedusa e Pantelleria, si rinnova con un’offerta che intercetta gusti e interessi della variegata tipologia di utilizzatori del nostro aeroporto”.

“Sinonimo di natura e benessere, immersa nel cuore della Spagna Verde, la regione delle Asturie è un luogo dove lasciarsi trasportare dalla quiete delle immense valli e dalla bellezza delle sue coste. Oltre a godere dei suoi suggestivi paesaggi – vanta il primo parco nazionale in Spagna, il Parco di Picos de Europa, e ben 7 Riserve della Biosfera dell’Unesco – e della sua eccellente gastronomia – rappresentata da una cucina connubio di tradizione e avanguardia con 10 stelle Michelin – nelle Asturie è possibile scoprire i gioielli dell’arte preromanica asturiana (patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), l’arte paleolitica che nella regione ne ha 5 importanti esempi e l’origine primordiale del Cammino di Santiago di Compostela”, ha spiegato Isabel Garaña, Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano. “Una meta ideale per il viaggiatore curioso, che vuole andare alla ricerca di sorprese e suggestioni, incuriosito dalla cultura, dal lifestyle e dalla gastronomia, e quindi destinazione perfetta in qualsiasi periodo dell’anno”.

Volotea collega Milano Bergamo con 6 destinazioni, 3 delle quali esclusive, in 3 Paesi: Italia (Olbia, Lampedusa e Pantelleria), Francia (Nantes e Lione – Novità 2023) e Spagna (Asturie – Novità 2023).

(Ufficio Stampa Volotea – Sacbo – Photo Credits: Volotea)