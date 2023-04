Boeing si aggiudica l’U.S. Air Force KC-46A Upgrade Contract

Boeing migliorerà le KC-46A advanced communications capabilities attraverso un Block 1 upgrade nell’ambito di un contratto da 184 milioni di dollari assegnato dalla U.S. Air Force.

“Gli aggiornamenti includono line-of-sight and beyond-line-of-sight communications technologies con antijamming and encryption features. Queste capacità miglioreranno ulteriormente la data and communications connectivity che il KC-46A fornisce alle forze congiunte e alleate per battlespace situational awareness”, afferma Boeing.

“Questo aggiornamento dimostra l’investimento a lungo termine di Boeing e dell’Air Force”, ha affermato James Burgess, vice president and KC-46 program manager. “Il KC-46A è costruito per integrare capacità all’avanguardia direttamente nel DNA del velivolo man mano che le esigenze della missione si evolvono”.

“Il KC-46A offre già comunicazioni più sicure e una maggiore data integration rispetto a qualsiasi tanker, fornendo all’equipaggio e alla flotta la situational awareness per real-time decision making. Fornendo dati e fuel alla forza congiunta, il KC-46A sta trasformando il ruolo del tanker per il 21° secolo e continuerà ad espandere le sue battlespace network capabilities, inclusa l’Advanced Battle Management System integration.

Nel 2022, l’U.S. Air Force Air Mobility Command (AMC) ha approvato il KC-46A per global combat operations. Il KC-46A ha dimostrato connectivity and situational awareness in operation che gli AMC leaders hanno descritto come ‘game changing'”, prosegue Boeing.

“Boeing costruisce il velivolo KC-46A sulla 767 production line a Everett, Washington, supportata da un supplier network di circa 37.000 lavoratori americani impiegati da più di 650 aziende, in più di 40 stati degli Stati Uniti. Boeing ha consegnato 69 KC-46A alla U.S. Air Force e due alla Japan Air Self-Defense Force, ed è sotto contratto per consegnare quattro KC-46A tanker alla Israel Air Force“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: John Parker – Boeing)