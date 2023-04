News Brevi – 01.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO RECUPERA UN TRAUMATIZZATO GRAVE DA UNA NAVE MERCANTILE TURCA IN NAVIGAZIONE NELL’ADRIATICO – Nella serata di ieri, un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base di Gioia del Colle, è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 52 anni con un grave trauma cranico da una nave mercantile turca in navigazione a circa sei miglia dalla costa del Gargano. L’uomo si era ferito gravemente a seguito di una caduta, da lì la richiesta di soccorso all’Aeronautica Militare, attivata dal Maritime Rescue Sub Center di Bari. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha immediatamente richiesto l’intervento di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero un elicottero del soccorso aereo. L’equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base stanziale di Gioia del Colle e dopo aver raggiunto l’imbarcazione e calato l’aerosoccorritore sulla nave con il verricello, ha eseguito il recupero – sempre con il verricello – dell’uomo barellato. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. L’intervento si è concluso dopo le 22 con il ritorno alla base dell’elicottero. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK TURBINE SHANNON APRE UNA NUOVA ENGINE PARTS REPAIR FACILITY – Lufthansa Technik Turbine Shannon (LTTS) continua la sua traiettoria di rapida crescita in Irlanda con l’apertura ufficiale della sua nuova Engine Parts & Accessories Repair (EPAR) facility in Shannon. La nuova struttura all’avanguardia di 2.000 m2 porta la capacità totale di LTTS per aircraft engine maintenance and repair nella regione a 10.000 m2. Questo sviluppo consente a LTTS di espandere il proprio portafoglio includendo gli Engine Manifolds tra i suoi servizi specialistici. La funzione principale degli Engine Manifolds è quella di distribuire aria o fluidi per performance ottimali del motore. Quando i manifolds vengono danneggiati o sono usurati, possono ridurre le performance del motore e portare a un aumento delle emissioni. LTTS opera in Irlanda dal 1992. Solo negli ultimi due anni, l’azienda ha aggiunto altre 106 persone alla sua forza lavoro e ora impiega più di 300 persone nelle sue operazioni a Shannon, Kildare e Dublino. La nuova struttura di Shannon ha già portato alla creazione di altri 25 posti di lavoro e il CEO di LTTS, Michael Malewski, afferma che mentre l’azienda continua a crescere e diversificarsi, il reclutamento rimane una priorità: “Oggi è un giorno molto emozionante per il business in Irlanda. Con questa nuova struttura stiamo diversificando il nostro portafoglio di prodotti e migliorando le nostre capacità produttive per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. La diversificazione e l’espansione del nostro portafoglio di servizi MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) di base è avvenuta rapidamente e il team LTTS ha lavorato instancabilmente per portare a compimento questo progetto. Credo che abbiamo alcune delle migliori persone al mondo che lavorano per noi in ciascuna delle nostre tre sedi, ma ne abbiamo bisogno ancora di più, mentre sperimentiamo una rapida ripresa post-pandemica”. Ha evidenziato una particolare esigenza di ingegneri aeronautici più esperti, nonché di meccanici e ingegneri qualificati provenienti da qualsiasi campo interessati a entrare nell’industria aeronautica. Intervenendo al lancio della nuova struttura, Malewski ha reso omaggio all’Irish government, all’IDA, alla Shannon Chamber e a Shannon Airport Group per il loro continuo supporto nel facilitare la crescita di LTTS in Irlanda. “Grazie alla forte collaborazione delle principali parti interessate, abbiamo realizzato le nostre ultime ambizioni per l’azienda in Irlanda e il nostro percorso di crescita è ora completamente aperto. Credo che le opportunità per LTTS in Irlanda siano significative e siamo in una posizione forte per fornire soluzioni innovative che faranno avanzare l’aviation industry”, ha concluso. L’annuncio di oggi fa seguito al recente lancio della Lufthansa Technik’s Mobile Engine Services facility in Kildare.

ANSV: INORMATIVA PER GLI OPERATORI IN AMTERIA DI SEGNALAZIONI VOLONTARIE – ANSV informa: “A seguito della implementazione della piattaforma informatica ECCAIRS 2 (il sistema progettato dall’EASA, su mandato della Commissione europea, per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni obbligatorie degli eventi aeronautici di cui al regolamento UE n. 376/2014), denominata pure E2, è sorta la necessità di integrare, nella predetta piattaforma E2, anche le segnalazioni volontarie o spontanee (voluntary report) previste dal medesimo regolamento UE n. 376/2014. Ciò al fine di raccogliere in un unico database europeo sia le segnalazioni obbligatorie, sia quelle volontarie. Per questo motivo, ENAC e ANSV stanno elaborando, congiuntamente, delle nuove modalità per alimentare E2 anche con i voluntary report, che, come noto, in virtù di quanto previsto dal decreto legislativo n. 213/2006, sono di competenza ANSV. Una volta completate le verifiche tecniche per consentire la predetta integrazione, saranno fornite le opportune disposizioni sulle nuove modalità per effettuare le segnalazioni volontarie”.