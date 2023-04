Emirates atterra a Tokyo-Haneda

Emirates ha ripristinato l’intero network giapponese con la ripresa dei suoi servizi passeggeri per Tokyo-Haneda il 2 aprile 2023, rafforzando ulteriormente la continua espansione della compagnia aerea nella regione del sud-est asiatico.

Operato da uno degli ultimi Boeing 777 “Game Changer” di Emirates, il volo EK312 è partito da Dubai il 2 aprile alle 7:50 ed è arrivato a Tokyo-Haneda alle 22:35. Il volo di ritorno, EK313, è partito da Tokyo-Haneda il 3 aprile alle 00:05 ed è arrivato a Dubai alle 06:20. Tutti gli orari sono locali.

Satish Sethi, Emirates’ Country Manager in Japan, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti del continuo sviluppo della nostra rete giapponese e siamo particolarmente grati alle autorità locali e ai nostri partner per il loro supporto e per aver collaborato con noi per fornire una connettività globale senza soluzione di continuità per i viaggiatori giapponesi. Siamo presenti sul mercato da oltre 20 anni e siamo davvero lieti di tornare finalmente a Tokyo-Haneda, poiché non vediamo l’ora di supportare la crescente domanda di viaggi internazionali. Il volo notturno da Haneda offre una preziosa connettività ai viaggiatori per accedere ai punti Emirates oltre Dubai, in Europa, Africa e nelle regioni del Medio Oriente”.

“Oltre a Tokyo-Haneda, Emirates opera anche servizi giornalieri per Tokyo-Narita e Osaka. Da questi punti, la compagnia aerea offre ai passeggeri l’accesso a 24 città domestiche aggiuntive in Giappone attraverso la sua partnership codeshare con Japan Airlines. I viaggiatori giapponesi possono anche beneficiare dell’accesso diretto a più di 130 destinazioni in 6 continenti tramite Dubai, comprese destinazioni popolari come Italia, Spagna, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

I biglietti possono essere prenotati su www.emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenzie di viaggio. I viaggiatori sono inoltre incoraggiati a verificare gli ultimi requisiti di ingresso”, afferma Emirates.

“Dalla First Class fino alle cabine Business ed Economy Class, l’ultimo Boeing 777 di Emirates è dotato di sedili dal design ergonomico e dell’ultima versione del pluripremiato ice inflight entertainment system in tutte le cabine. Progettate con particolare attenzione all’eccezionale comfort del cliente e alla massima privacy, le Emirates ‘Game-Changing’ Boeing 777 private suites sono dotate di porte scorrevoli dal pavimento al soffitto e caratteristiche di design moderne. Offrendo fino a 40 piedi quadrati di spazio personale ciascuna, le spaziose fully-enclosed private suites sono disposte in una configurazione 1-1-1, per un totale di sei suite dotate di virtual windows che visualizzano la proiezione HD del mondo esterno.

Per il periodo dal 2 giugno 2023 al 1° ottobre 2023, l’EK313 arriverà a Dubai alle 5:50″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)