IATA lancia l’iniziativa “Focus Africa”

L’International Air Transport Association (IATA) lancia “Focus Africa” per rafforzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo economico e sociale dell’Africa e migliorare la connettività, la sicurezza e l’affidabilità per passeggeri e spedizionieri. Questa iniziativa allineerà le parti interessate pubbliche e private per ottenere progressi misurabili in sei aree.

“L’Africa rappresenta il 18% della popolazione mondiale, ma solo il 2,1% delle attività di trasporto aereo (combinato merci e passeggeri). Colmare quel divario, in modo che l’Africa possa beneficiare della connettività, dei posti di lavoro e della crescita che l’aviazione consente, è l’obiettivo di Focus Africa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I vincoli infrastrutturali, i costi elevati, la mancanza di connettività, gli impedimenti normativi, la lenta adozione di standard globali e la carenza di competenze incidono sulla customer experience e sono tutti fattori che contribuiscono alla fattibilità e alla sostenibilità delle compagnie aeree africane. I vettori del continente hanno subito perdite cumulative per 3,5 miliardi di dollari entro il 2020-2022. Inoltre, IATA stima ulteriori perdite per 213 milioni di dollari nel 2023.

Collegare in modo sostenibile il continente africano al suo interno e ai mercati globali con il trasporto aereo è fondamentale per riunire le persone e creare opportunità di sviluppo economico e sociale. In particolare, il commercio e il turismo dipendono dall’aviazione e hanno un immenso potenziale non realizzato per creare posti di lavoro, alleviare la povertà e generare prosperità in tutto il continente.

L’Africa ha una solida base per migliorare il contributo dell’aviazione al suo sviluppo. L’aviazione pre-COVID ha sostenuto 7,7 milioni di posti di lavoro e 63 miliardi di dollari di attività economica in Africa. Le proiezioni prevedono che la domanda triplicherà nei prossimi due decenni”, afferma IATA.

“L’Africa si distingue come la regione con il maggior potenziale e opportunità per l’aviazione. L’iniziativa Focus Africa rinnova l’impegno di IATA a sostegno dell’aviazione nel continente. In qualità di incoming Chair of the IATA Board of Governors e primo dall’Africa dal 1993, non vedo l’ora di garantire che questa iniziativa inizi alla grande e offra vantaggi misurabili”, ha affermato Yvonne Makolo, CEO di RwandAir and first female Chair of the IATA Board of Governors (2023-2024).

“Il potenziale di crescita è chiaro. E la spinta economica che un settore dell’aviazione africano di maggior successo fornirà è già stata osservata in molte economie. Con Focus Africa, le parti interessate si stanno unendo per realizzare sei aree di interesse critico che faranno una differenza positiva. Misureremo il successo e dovremo ritenerci reciprocamente responsabili dei risultati”, ha proseguito Walsh.

“Le sei aree di intervento sono:

Safety: migliorare la sicurezza operativa attraverso un programma collaborativo basato sui dati per ridurre safety incidents and accidents, sia in volo che a terra.

Infrastructure: facilitare la crescita di infrastrutture aeronautiche efficienti, sicure ed economiche per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa.

Connectivity: promuovere la liberalizzazione dell’accesso al mercato intra-africano attraverso il Single African Air Transport Market (SAATM).

Finance and Distribution: accelerare l’implementazione di servizi finanziari sicuri, efficaci ed economici e l’adozione di moderni retailing standards.

Sustainability: aiutare l’industria del trasporto aereo africano a raggiungere i “Net Zero by 2050” emissions targets concordati dall’industria e dagli Stati membri ICAO.

Future Skills: promuovere percorsi di carriera legati all’aviazione e garantire una fornitura costante di talenti diversificati e adeguatamente qualificati per soddisfare le esigenze future del settore”, prosegue IATA.

“Le partnership differenzieranno il risultato di Focus Africa dai precedenti sforzi per stimolare lo sviluppo dell’Africa con il trasporto aereo. Collaborando, le parti interessate uniranno efficacemente risorse, ricerca, esperienza, tempo e finanziamenti per sostenere gli obiettivi comuni delle sei aree di lavoro”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA Regional Vice President for Africa and the Middle East.

“I partner saranno annunciati ad Addis Abeba il 20-21 giugno per lanciare ufficialmente l’iniziativa Focus Africa, con maggiori dettagli per ciascuna area di attività.

L’Africa continua il percorso di ripresa dalla crisi COVID-19. L’Air cargo è al 31,4% rispetto ai livelli 2019 e gli air travel sono al 93% rispetto ai livelli 2019. La ripresa completa per i viaggi aerei è prevista nel 2024″, conclude IATA.

“I compiti di Focus Africa non sono nuovi. Il lavoro è già in corso nell’ambito di IATA e di altre parti interessate in Africa. Ma dopo il trauma finanziario che la pandemia ha portato all’aviazione africana, siamo in un momento unico di ricostruzione. Lanciando Focus Africa ora, possiamo garantire che la ripresa dal COVID-19 sposti l’aviazione in un posto ancora migliore rispetto a quello in cui eravamo nel 2019″, ha concluso Al Awadhi.

