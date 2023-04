SAS rende più facile scegliere il Biofuel

Il 3 aprile SAS lancia due tipologie di biglietto che includono il biofuel. Saranno disponibili su tutti i voli SAS domestici, scandinavi ed europei.

“SAS mira a utilizzare fossil-free aviation fuel equivalente di tutti i nostri voli domestici entro il 2030, un viaggio che facciamo insieme ai nostri passeggeri. Pertanto, stiamo rendendo ancora più facile per i nostri viaggiatori partecipare al viaggio verso viaggi aerei più sostenibili lanciando biglietti che includono la quantità massima consentita di biofuel.

I viaggiatori che acquistano biglietti Go Smart o Plus Pro potranno acquistare questi biglietti con circa il 50% di biofuel incluso per ridurre le emissioni di CO2 del loro volo SAS“, afferma SAS.

“Il nostro viaggio verso un’aviazione più sostenibile continua e aumentando l’uso di biofuel stiamo colmando il divario per i voli a emissioni zero. Sappiamo che è importante per i nostri clienti, sia leisure che corporate, prendere parte attivamente a questi sforzi e SAS Bio soddisferà questa domanda”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS.

“Go Smart Bio e Plus Pro Bio includono il costo di circa il 50% di biofuel, calcolato su un viaggio medio, corrispondente a circa 60 minuti sui voli domestici svedesi o norvegesi, 60 minuti sui voli domestici scandinavi, 35 minuti sui voli domestici danesi o 1 ora e 30 minuti sui voli interni voli europei.

La quantità di biofuel acquistata verrà utilizzata per sostituire la quantità equivalente di combustibile fossile nelle operazioni di SAS.

SAS garantisce che l’acquisto del biofuel avvenga entro 12 mesi. SAS non trae profitto dall’acquisto”, prosegue SAS:

“Il biofuel è un Sustainable Aviation Fuel (SAF) che emette circa l’80% in meno di CO2 rispetto ai combustibili fossili durante il suo ciclo di vita. Attualmente, secondo le normative per l’aviazione commerciale, il biofuel deve essere miscelato con conventional jet fuel con una blend masimo del 50% SAF.

Dal 2019, SAS offre biofuel come extra di viaggio, disponibile su tutti gli SK flights”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)