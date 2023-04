News Brevi – 04.04.2023

SAAB: IL QUARTO GLOBALEYE HA CONDOTTO CON SUCCESSO IL PRIMO VOLO – Il primo volo del quarto GlobalEye è un’importante pietra miliare nell’Airborne Early Warning & Control (AEW&C) programme di Saab e sottolinea che Saab può fornire GlobalEye in modo rapido e affidabile. L’aereo ha preso il volo dall’aeroporto di Saab a Linköping, Svezia, il 3 aprile 2023 ed ha eseguito diversi test relativi alle capacità del velivolo. “Siamo molto soddisfatti di questo primo volo riuscito di un altro GlobalEye. Ciò conferma che disponiamo dell’infrastruttura, delle capacità e dell’esperienza necessarie per supportare i nostri clienti con la soluzione AEW&C più avanzata in un lasso di tempo che non ha eguali sul mercato”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. GlobalEye è la più moderna multi-domain Airborne Early Warning & Control (AEW&C) solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono il rilevamento e l’identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terraferma. Fornendo informazioni in tempo reale alle unità delle forze aeree, degli eserciti e delle marine, GlobalEye consente una maggiore consapevolezza situazionale delle aree circostanti e il rilevamento tempestivo delle minacce. Può anche essere utilizzato per compiti non militari come guidare e coordinare missioni di salvataggio durante disastri naturali o incidenti più grandi in mare o sulla terraferma. Saab ha la più grande base di clienti AEW&C al mondo, avendo fornito soluzioni negli ultimi 30 anni in America, Europa, Medio Oriente e Asia per molteplici ruoli di missione.

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO CON ELICOTTERO 82° CENTRO SAR – Nel primissimo pomeriggio di oggi, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad un uomo di 60 anni rimasto seriamente ferito durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro – San Vito lo Capo (TP). L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Il velivolo si è prima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), per poi dirigersi verso l’area d’operazione. Raggiunto l’infortunato l’aerosoccorritore e i due operatori del C.N.S.A.S. hanno prima messo in sicurezza dell’infortunato per poi procedere, a mezzo verricello, al recupero dell’uomo opportunamente assicurato ad idonea barella. Il turista, di nazionalità tedesca, è stato trasportato presso l’Azienda ospedaliera Sant’Antonio Abate di Trapani dove è stato affidato alle cure del personale medico. Concluso il soccorso, l’elicottero militare ha prima lasciato i tecnici del C.N.S.A.S. presso Castellammare del Golfo per poi far rientro, dopo circa due ore di volo, alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO COUNCIL RIVEDE LE INTERNATIONAL GUIDELINES RELATIVE AI PICCOLI DISPOSITIVI ELETTRONICI ALIMENTATI DA BATTERIE AL LITIO NEL BAGAGLIO REGISTRATO – L’ICAO Council ha approvato un nuovo emendamento relativo alle istruzioni internazionali sul trasporto di small lithium battery powered electronic devices nel bagaglio registrato. In base al requisito rivisto, i dispositivi alimentati da piccole batterie al litio nel bagaglio registrato possono rimanere accesi durante il volo, a condizione che il contenuto di litio della lithium metal battery sia inferiore a 0,3 grammi o che la potenza della lithium ion battery sia inferiore a 2,7 Wh. Per i dispositivi con batterie al litio che superano i limiti di cui sopra, resta l’obbligo di spegnerli nel bagaglio registrato. La decisione del Council fa seguito alle raccomandazioni della Navigation Commission e del suo Dangerous Goods Panel, che avevano avvertito che le restrizioni non erano necessarie per small lithium batteries and cells.

KLM: SERVE UN APROCCIO COLLABORATIVO PER UN EQUILIBRIO CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE – KLM ha rilasciato una dichiarazione in merito all’annuncio di Schiphol: “Come l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, crediamo che le nostre operazioni debbano essere in equilibrio con l’ambiente circostante e il clima. Preferiremmo lavorare con il resto dell’industria aeronautica allo sviluppo di ulteriori misure per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico. Siamo stupiti che Schiphol avanzi unilateralmente proposte che avranno conseguenze di vasta portata per le compagnie aeree, senza coinvolgere le parti del settore in questo processo. Solo attraverso un approccio collaborativo e settoriale l’industria aeronautica può raggiungere un equilibrio tra l’ambiente circostante e il clima. Va notato che lo stesso aeroporto di Amsterdam Schiphol svolge un ruolo fondamentale in questo senso, ad esempio in termini di pratiche di occupazione etiche e sostenibili e condizioni di lavoro in aeroporto. Insieme possiamo arrivare a un’alternativa che avrà il sostegno di tutte le parti e sarà quindi efficace. In consultazione con le altre compagnie aeree con base a Schiphol, il nostro partner strategico Delta Air Lines e le organizzazioni del settore aeronautico, presenteremo le nostre opinioni in merito al Ministry of Infrastructure and Water Management entro il 15 giugno. Schiphol resta il benvenuto a partecipare a queste consultazioni. Rivedremo le proposte di Schiphol in un secondo momento nel corso della European Union’s Balanced Approach procedure”.

DEEP BLUE SVILUPPA PER ENAV UN TOOL PER IL MONITORAGGIO DELL’AFFATICAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO – Deep Blue, PMI italiana di ricerca e consulenza, prima in Italia per progetti europei di ricerca e innovazione realizzati all’interno del programma Horizon, ha sviluppato per ENAV, società che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, il Fatigue Monitoring Tool, un nuovo sistema per la valutazione e il monitoraggio dell’affaticamento dei controllori del traffico aereo (CTA). Il tool permette di seguire i CTA nella loro giornata tipo lavorativa e di raccogliere i dati relativi all’affaticamento prima e dopo il turno, in maniera anonima e non invasiva, prendendo in considerazione i seguenti quattro parametri: Carico di lavoro; Livello di underload o noia percepita; Principali parametri relativi al sonno (qualità, durata etc.); Livello di vigilanza. “Non appena è entrata in vigore la nuova regolamentazione emanata da EASA che integra i Fattori Umani nei Sistemi di Gestione della Sicurezza dell’ATM, abbiamo svolto un lavoro di analisi orientato all’individuazione dei parametri più efficaci da applicare all’organizzazione delle turnazioni dei CTA”, dichiara Michela Terenzi, psicologa cognitiva esperta di Fattori Umani, a capo dell’Area Human Factors Applied di Deep Blue. Il Fatigue Monitoring Tool di Deep Blue è stato validato da ENAV in cinque diversi siti (Roma ACC, FCO TWR, Padova ACC, Napoli e Parma) e si presenta come un vero e proprio prodotto software as-a-service, con un notevole salto di qualità rispetto al passato in quanto permette di raccogliere e analizzare in modo semplice e dettagliato i diversi dati relativi all’affaticamento dei CTA, garantendo puntualità nella raccolta dei dati, elemento fondamentale per far sì che la metodologia venga rispettata. In Europa, EUROCONTROL e EASA sono già all’opera con gruppi di lavoro dedicati per definire nuove linee guida aggiornate e condivise dai maggiori ANPS europei. Le nuove direttive includeranno anche il contributo di Deep Blue per la mitigazione dell’affaticamento tramite l’ottimizzazione dei parametri di rostering.

EASA-FAA INTERNATIONAL SAFETY CONFERENCE A GIUGNO 2023: APERTE LE REGISTRAZIONI – Sono aperte le registrazioni per la EASA-FAA International Safety Conference, che si terrà dal 13 al 15 giugno 2023 a Colonia, Germania. EASA informa: “Come modelliamo il percorso per il futuro? Come possiamo garantire la sicurezza considerando la sostenibilità? Quali azioni stiamo intraprendendo per gestire e sviluppare ulteriormente un aviation system sicuro, moderno e sostenibile? La conferenza di quest’anno riunirà professionisti dell’aviazione senior provenienti da regolatori, produttori, compagnie aeree e associazioni di tutto il mondo per discutere global aviation safety and sustainability topics dal punto di vista dei regolatori e dell’industria. Per ulteriori informazioni sulla conferenza e per registrarsi, visitare la 2023 EASA-FAA International Aviation Safety Conference event page”.

VIRGIN ATLANTIC RINNOVA L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE GLOBALE A LUNGO TERMINE CON SABRE – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello mondiale, e Virgin Atlantic hanno riaffermato il loro rapporto di lunga data con il rinnovo del loro accordo di distribuzione globale. In base all’accordo ampliato, Sabre offrirà ora contenuti potenziati di Virgin Atlantic attraverso il suo mercato GDS, oltre alla possibilità futura di vendere al dettaglio le offerte NDC. Ciò consentirà alle centinaia di migliaia di agenzie collegate a Sabre di avere un accesso ancora più ricco all’ampia gamma di prodotti e offerte di Virgin Atlantic. “Sabre è un partner fidato e di lunga data e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente la nostra collaborazione, per aiutarci a elevare la nostra strategia di distribuzione globale e a supportare le esigenze in continua evoluzione della nostra compagnia aerea e dei nostri clienti”, ha dichiarato Juha Jarvinen, Chief Commercial Officer di Virgin Atlantic. “Migliorare la nostra capacità di vendita al dettaglio in modo efficace per i nostri clienti è un obiettivo chiave per Virgin Atlantic e, grazie alla tecnologia avanzata di Sabre e alla sua vasta portata globale, possiamo ottimizzare il nostro approccio alla distribuzione dei prodotti e migliorare l’esperienza di prenotazione dei nostri clienti”. Sabre continua a concentrarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie che supportano le soluzioni di vendita al dettaglio, distribuzione e adempimento per i fornitori di viaggi, gli acquirenti e i consumatori, affinché possano usufruire di soluzioni di viaggio più pertinenti e complete. “Siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lunga data con Virgin Atlantic”, ha dichiarato Jean-Vincent Teuler, vice presidente vendite compagnie aeree, EMEA, Sabre Travel Solutions. “Il nostro accordo rinnovato testimonia l’impegno di Virgin Atlantic e di Sabre nel fornire contenuti ricchi attraverso la nostra rete di distribuzione globale, ed evidenzia l’impegno di Sabre nel soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti aerei e dei nostri partner travel buyer”.